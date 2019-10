Ice : les trafiquants jugés lundi

PAPEETE, le 13 octobre 2019 - Les six individus interpellés mardi matin dans le cadre du démantèlement d’un nouveau et très lucratif trafic d’ice ont été déférés devant le parquet vendredi. Ils seront jugés lundi en comparution immédiate.



Au terme de 48 heures de garde à vue dans les locaux de la Brigade de recherches de Faa’a, six individus soupçonnés d’avoir participé à un lucratif trafic d’ice ont été déférés devant le parquet vendredi. Ils seront jugés en comparution immédiate lundi à 14 heures.



Mardi, les enquêteurs de la Brigade de recherches de Faa’a, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (Psig), l'antenne du Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale (AGIGN) et le Groupement interministériel de recherches (GIR) avaient procédé à l’interpellation de ces six individus. Lors des perquisitions, les enquêteurs avaient notamment mis la main sur du LSD, du paka, 50 grammes d’ice, des armes et 15 millions de Fcfp dont une grande partie était enterrée dans un jardin de Moorea.



Un trentenaire d’origine métropolitaine, défavorablement connu de la justice, est soupçonné d’avoir été à la tête de ce réseau qui revendait plus de 150 grammes d’ice par mois.