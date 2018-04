'Ia maita'i tō 'oe tere māmā Irène

PAPARA, le 30 avril 2018 - Irène Atu était connue dans le monde horticole où elle a occupé plusieurs fonctions importantes. Elle a notamment présidé l'association Tiare Rau de Papara. Depuis 2 mois, mamie Irène, comme on la surnommait, s'est retirée de la vie associative pour lutter, comme elle pouvait, contre la maladie. Elle est décédée cette nuit.



On ne verra plus le visage de celle qui avait de l'énergie à revendre sur Papara. Mamie Irène, comme on l'a surnommait, nous a quitté cette nuit, à l'âge de 77 ans. La maladie l'a emportée après plusieurs mois de combat.



Mamie Irène laisse derrière elle, ses enfants et petits-enfants, mais également sa grande famille d'horticulteurs, d'artisans et d'agriculteurs.



Depuis des années, cette grande dame au caractère bien trempé, a donné beaucoup de son temps au secteur primaire. Elle a d'ailleurs, occupé plusieurs fonctions dans le monde associatif. Mais mamie Irène, c'était aussi un livre vivant qui recueillait les savoirs ancestraux. " Elle connaissait plusieurs histoires ou légendes du fenua ", explique Yvette Temauri, présidente de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL). " Elle allait également à la rencontre des enfants pour partager avec eux son savoir. Ça m'attriste vraiment parce qu'il y a de plus en plus de metua avec autant de savoirs qui s'en vont, et on ne sait pas si des personnes comme elles pourront un jour, les remplacer ", poursuit-elle.



" Je me rappelle quand j'étais ministre de l'agriculture, elle animait les foires agricoles ou les expositions. Elle était une dame très dynamique, elle aimait tout le monde, elle ne faisait pas de différence ", décrit Thomas Moutame, tāvana de Taputapuātea.



Aujourd'hui, le monde horticole est en deuil. " Ses enfants m'ont appelée à 2 heures ce matin. Elle était malade depuis un bon moment. Mais, on sait tous comment elle était, elle se consacrait toujours à ce qu'elle faisait. Elle faisait passer sa maladie en second plan ", raconte Yvette Temauri.



Mais depuis deux mois, " elle était alitée. La semaine dernière, je suis allée lui rendre visite avec des māmā de la fédération horticole, et on voyait qu'elle n'allait pas bien. Elle avait perdu sa bonne humeur. Elle entendait ce qu'on lui disait, mais elle ne répondait pas ", décrit la présidente de la CAPL.



Deux veillées seront données ce lundi soir et demain dans la salle des jeunes protestants de Papara. La levée du corps se fera mercredi matin, " on attend l'arrivée de ses enfants et petits-enfants qui viendront des Tuamotu ".



La rédaction de Tahiti Infos adresse ses condoléances aux familles touchées par ce drame. Nā te Atua Hau 'outou 'e tauturu mai ! Fa'aitoito.