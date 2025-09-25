

IA: Google annonce un investissement géant de 15 milliards de dollars en Inde

New Delhi, Inde | AFP | mardi 14/10/2025 - Google a annoncé mardi qu'il allait investir 15 milliards de dollars pour construire dans le sud de l'Inde un centre géant dédié à l'intelligence artificielle (IA), un projet qui confirme l'attrait des géants du secteur pour le pays le plus peuplé de la planète.



"C'est le plus grand (site) que nous allons construire hors des Etats-Unis", a déclaré mardi le PDG de Google Cloud, Thomas Kurian, en dévoilant le projet dans la capitale New Delhi.



"Cela représente un investissement en capital d'un montant de 15 milliards de dollars pour les cinq prochaines années", a détaillé M. Kurian.



D'une capacité de "l'ordre de plusieurs gigawatts", le centre de données et de recherche du géant américain sera construit à Visakhapatnam (sud), dans l'Etat de l'Andhra Pradesh.



Ces derniers mois, l'Inde a attiré plusieurs acteurs majeurs du secteur de l'IA, séduits par le plus grand marché de la planète en termes de population.



Quelque 900 millions d'Indiens - sur un total de près de 1,5 milliard - utilisent régulièrement Internet, à titre privé ou dans le cadre de leur profession, selon les dernières estimations du secteur.



Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est déclaré "ravi" de cette annonce qui, a-t-il ajouté sur son compte X, "donne un coup d'accélérateur à notre économie numérique et confirme le statut mondial de l'Inde en matière de technologie".



Le nouveau site indien sera intégré dans un "réseau mondial" reliant les centres installés par Google dans 12 autres pays, a détaillé Thomas Kurian. "Nous n'apportons pas seulement la technologie de l'IA mais toute une infrastructure numérique".



- "Révolution" -



Patron du conglomérat indien éponyme, Gautam Adani s'est réjoui du partenariat engagé avec Google qui, a-t-il détaillé, "permettra de construire le moteur de la révolution indienne en matière d'IA".



"C'est un fantastique bond en avant pour notre Etat en matière de technologies, d'innovation et de rang dans le monde", a pour sa part souligné le ministre en charge des technologies de l'information pour l'Andhra Pradesh, Nara Lokesh.



M. Lokesh a assimilé l'information à un "nouvel or noir" dont les centres de données seraient les "nouvelles raffineries".



La semaine dernière, la start-up américaine Anthropic a annoncé l'ouverture prochaine d'un bureau en Inde, révélant que le géant asiatique figurait déjà au deuxième rang des pays utilisateurs de son assistant conversationnel (chatbot) Claude.



"L'Inde s'impose comme une évidence grâce à son énorme réservoir de talents sur le plan technique et à la volonté de son gouvernement de faire en sorte que l'IA bénéficie à toute la société", a alors souligné le PDG d'Anthropic, Dario Amodei.



"L'écosystème dynamique de la tech indienne et sa jeunesse sont à la pointe de l'innovation en matière d'IA", lui avait alors répondu sur son compte X le Premier ministre indien Narendra Modi.



L'un des principaux concurrents d'Anthropic, OpenAI, a aussi fait part de son intérêt pour le marché indien et envisage également d'y ouvrir une représentation d'ici la fin de l'année.



En août, l'entreprise dirigée par Sam Altman a lancé en Inde un programme d'abonnement à ses services d'un montant d'à peine 399 roupies (4 euros) par mois qui remporte un grand succès auprès des étudiants et des jeunes professionnels.



La firme Perplexity a quant à elle signé un partenariat avec l'opérateur de télécommunications indien Airtel pour offrir ses services en Inde.

