Hura Tapairu : retour en images sur la soirée de vendredi

PAPEETE, le 24 novembre 2018 - Le concours bat son plein. Vendredi soir, six formations étaient sur la scène du Grand Théâtre. En Mehura, les membres du jury et le public ont pu admirer les prestations de Tahiti ia Ruru-Tu Noa Vahine, Te Natira’a, Ahura’i, Natihei et Hia’ai. Pour la catégorie Tapairu, Manahau a présenté son spectacle sur la vigilance et la bienveillance.



Retour en images sur cette deuxième soirée de concours.