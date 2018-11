Hura Tapairu : retour en images sur la soirée de samedi

PAPEETE, le 25 novembre 2018 - Du haut niveau pour cette troisième soirée de concours avec sept groupes en compétition. Dans la catégorie Mehura, l'ensemble des formations ont présenté de belles prestations. Deux d'entre eux ont également concouru dans les catégories 'Aparima 'Apipiti, Tapairu et Pahu Nui. Retour en images sur cette soirée riche en couleurs.



Sept formations étaient sur la scène du Grand Théâtre de la Maison de la Culture, samedi soir : Te Re-Nui-Here, Hura-Atea, Pi'ihau, 'Anapa Uira, Poti'i 'Ori no Mo'orea, Manohiva Mehura et Ia Ora Te Hura.



Dans la catégorie Mehura, les sept groupes ont présenté leur numéro. Par contre, Pi'ihau s'est présenté en 'Aparima 'Apipiti également. En revanche, la troupe Ia Ora Te Hura a terminé la soirée en concourront aussi dans les catégories Tapairu et Pahu Nui.



Retour en images sur cette soirée riche en couleurs.