Hura Tapairu : dix formations se retrouvent en finale

PAPEETE, le 1 décembre 2018 - C'est la dernière ligne droite pour les groupes finalistes du Hura Tapairu 2018. Dix formations présenteront, de nouveau, leur danse ce samedi soir, sur la scène du Grand Théâtre de la Maison de la Culture. À la fin de la soirée, les noms des grands gagnants de cette 14è édition seront connus.



Il y avait de l'ambiance vendredi soir pour la sixième soirée de concours du Hura Tapairu. Les quatre groupes encore en lice ont présenté des danses de qualité. Trois groupes venaient de Moorea et tous ont démontré leurs talents.



Le dernier groupe en lice était composé uniquement d'hommes et répondait au nom de Hitireva 'Aito. Ces danseurs professionnels ont concouru dans la catégorie " Tapairu " et ils ont offert au public et aux membres du jury, des prestations très viriles, où plusieurs 'aito polynésiens ont été mis en avant.



En deuxième partie de soirée, les membres du jury ont procédé à la proclamation des résultats avec la remise des prix et l'annonce des finalistes de ce grand concours de danse traditionnelle.



Comme à l'accoutumée, le Hura Tapairu se termine avec la soirée des finales qui se tiendra, ce samedi soir, toujours dans le Grand Théâtre de la Maison de la Culture.



Dix formations devront faire de leur mieux pour obtenir les faveurs du jury et décrocher ainsi les prix tant convoités. On rappelle que le cahier des prix s'élève à près de 3 millions de francs offert par le ministère de la Culture.



Sur scène, vous retrouverez pour la catégorie Mehura, les groupes de HIA’AI de Turia Temorere, VAHEANA de Vaheana Le Bihan Robson, TAHITI IA RURU-TU NOA MEHURA d’Olivier Lenoir, MANOHIVA MEHURA de Poerava Taea, TOA MATAROA de Toanui Mahinui et TEMATAHIRA de Jane Maopi. Pour la catégorie Tapairu, vous retrouverez HITIREVA ‘AITO, IA ORA TE HURA, HITIREVA TAPAIRU et MANOHIVA.



La soirée pour cette grande finale démarrera à partir de 16 heures.