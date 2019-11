Hura Tapairu Manihini : Deux soirées dédiées aux groupes internationaux

TAHITI, le 27 novembre 2018 - La 2e édition du Hura Tapairu Manihini se fera jeudi et vendredi soir, dans le grand théâtre de la Maison de la culture. Quatre groupes seront en compétition cette année. Deux viennent du Mexique, un du Japon et un des États-Unis.



C’est parti pour la seconde édition du Hura Tapairu Manihini.



Jeudi et vendredi soir, quatre groupes internationaux présenteront leurs spectacles, sur la scène du Grand théâtre, en Mehura et en Tapairu, pour deux d’entre eux.



Deux groupes viennent du Mexique (Tiare Tahiti Mexico et Universidad Nacional Autonoma de Mexico), un du Japon (Hui Hula O Lei Aloha) et un des Etats-Unis (Nonosina).



Tous donneront le meilleur d’eux-mêmes pour remporter les faveurs du jury. Les résultats seront annoncés demain soir à la fin de la première partie.



L’an dernier, trois groupes avaient participé à la première édition et c’est le groupe Te Pura o te Rahura’a, de San Francisco, qui est reparti avec le premier prix.



Pour cette nouvelle édition, le grand gagnant repartira avec un chèque de 150 000 Fcfp, un trophée et des cadeaux surprises. Le groupe qui arrivera à la seconde place remportera un chèque de 100 000 francs, et enfin, celui qui arrive à la troisième place repartira avec un chèque de 75 000 francs.