Hura Tapairu : La quatrième soirée en images

TAHITI, le 1er décembre 2019 - Pour finir cette première semaine de concours, six formations ont foulé les planchers de la scène du Grand Théâtre de la Maison de la Culture, samedi soir. Piihau (Mehura et ‘aparima ‘āpipiti), Anapa Uira (Mehura), Te Re-Nui-Here Ruahine (Mehura), Ha’avai Mehura, ‘Ori Atea Raua o Maro’ura (Mehura et ‘aparima ‘āpipiti) et Pupu Tuha’a Pae (Tapairu, Mehura et ‘ōte’a ‘āpipiti). Retour en images sur cette soirée.