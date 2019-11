Huit nouvelles « entreprises actives » au fenua

Papeete, le 4 novembre 2019 – Lancé en 2015, le programme « Entreprise Active » s’est étoffé lundi de huit nouvelles sociétés privées signataires d’une charte de promotion des bonnes conduites à tenir en matière d’alimentation équilibrée, d’activité physique et de sevrage tabagique.



Le ministre de la Santé, Jacques Raynal, a signé lundi après-midi avec huit nouvelles entreprises privées de Polynésie française une charte « Entreprise Active ». Gras Savoye, la Polynésienne des Jeux, Imagine Promotion, Service de Distribution Assistance (SDA), Cegelec, la Banque de Polynésie, Puna Ora et la Banque Socredo ont adhéré au programme mis en place en 2015 par le Pays à la suite d’une évaluation du « programme obésité ». Partant du constat de ce que 70% de la population active en Polynésie est en surpoids, le Pays a mis en place ce « programme transversal qui prône des environnements favorables à l’alimentation, à un mode de vie physiquement actif, à la prévention des problèmes reliés au poids, au maintien et à l’amélioration de la santé par chacun ».



Concrètement, les sociétés privées signataires s’engagent à suivre une charte de bonne conduite notamment à travers « la mise en place d’actions en faveur de la promotion de la santé auprès de leurs salariés à travers l’alimentation équilibrée, la pratique de l’activité physique et le sevrage tabagique ». Les sociétés bénéficient en contrepartie d’un accompagnement « dans la mise en œuvre d’actions favorables à l’adoption de comportements de vie sains ». Le département des programmes de prévention supervise les entreprises en leur fournissant un soutien méthodologique et une aide à la mise en place de projets.



Depuis quatre ans, pas moins de 34 sociétés locales ont rejoint le réseau « Entreprises actives ».