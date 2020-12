Huit mois ferme pour avoir résisté à son arrestation

Tahiti, le 14 décembre 2020 - Un jeune homme de 22 ans a comparu lundi devant le tribunal correctionnel pour répondre des faits de violences et de rébellion à l'encontre de deux policiers municipaux de Papeete. Avec un casier judiciaire déjà très riche, le tribunal l'a condamné à douze mois de prison, dont huit mois ferme.



Jeudi dernier, deux policiers municipaux de Papeete sont appelés à intervenir sur une rixe au niveau du collège Pomare. Une fois sur place, plusieurs témoins ont indiqué aux mūto'i qu'un homme s'est enfui vers le quartier de la Mission avant leur arrivée. Les policiers ont ensuite rattrapé le fuyard. Sauf que ce dernier, fortement alcoolisé, s'est débattu lors de son arrestation en prenant le soin de menacer les forces de l'ordre et de les insulter allègrement. "Je vais vous buter avec mon 9 mm", a notamment déclaré le jeune homme de 22 ans.



Ce dernier devait répondre de ces faits lundi en comparution immédiate. "Pour le 9 mm c'était des paroles en l'air. J'avais trop bu", s'est défendu l'intéressé. Des propos qui n'ont pas convaincu la présidente du tribunal : "Ce n'est pas possible ni acceptable. Les policiers ne sont pas payés pour se faire taper dessus."



"Une arrestation c'est toujours un acte violent. Mon client a été jeté à l'arrière de la voiture et a même dit avoir l'impression d'être traité comme un animal", a plaidé l'avocat du prévenu.



Avec un casier judiciaire garni de 17 condamnations, principalement pour vol, la procureure a requis 18 mois d'emprisonnement ferme. Après en avoir délibéré, le tribunal s'est montré plus clément en prononçant une peine de 12 mois de prison, dont huit mois ferme.