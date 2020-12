Huit interpellations à Faa'a et 900 grammes d'ice saisis à l'aéroport

Tahiti, le 13 décembre 2020 - Les enquêteurs de la Brigade de recherches (BR) de Faa'a, appuyés de plusieurs unités de la gendarmerie, ont procédé samedi matin au démantèlement d'un trafic d'ice dans la commune de Faa'a. Un homme a été interpellé à l'aéroport de Tahiti Faa'a en provenance de Los Angeles alors qu'il se trouvait en possession de 900 grammes d'ice. Sept autres individus ont également été arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la Brigade de recherches.



Vaste coup de filet à Faa'a samedi matin. Les enquêteurs de la brigade de recherches (BR) de Faa'a, appuyés du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (Psig), de l'antenne du Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale (AGIGN), de la brigade de gendarmerie de l'aéroport de Tahiti Faa'a (BGAT), du Groupement interministériel de recherches (GIR) et de l'escadron de gendarmes mobiles, ont procédé à plusieurs interpellations et à la saisie de plusieurs véhicules.



Tel que nous l'a confirmé le procureur de la République, Hervé Leroy, c'est un homme qui a tout d'abord été interpellé, samedi à l'aube, à l'aéroport de Tahiti Faa'a en possession de 900 grammes d'ice qui était dissimulés dans le double fond d'une caisse en plastique. Il arrivait de Los Angeles et a été intercepté par les enquêteurs sur le tarmac. Une heure plus tard, ce sont deux femmes et cinq hommes qui ont également été arrêtés dans différents quartiers de Faa'a.