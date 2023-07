Huit groupes se produiront sur le marae ‘Ārahurahu

TAHITI, le 19 juillet 2023 - Le marae ‘Ārahurahu tient lieu de scène après le Heiva i Tahiti. Cette année huit groupes, quatre en danse et quatre en chant, se succéderont deux week-ends de suite. Tous sont lauréats du Heiva i Tahiti dans leur catégorie respective.



C’est un rendez-vous qui s’inscrit dans le temps. Après le Heiva i Tahiti, place au spectacle sur le marae ‘Ārahurahu, sur le site Nuuro’a de Paea. Depuis leur reprise en 2014 avec la troupe O Tahiti E, ces spectacles sont produits par les équipes du Conservatoire artistique de la Polynésie française, soutenu par le ministère de la Culture. Ils permettent aux créateurs, chorégraphes, danseurs, musiciens de s’exprimer sur un site unique.



Plusieurs troupes ont déjà été invitées à assurer toutes les représentations comme Temaeava ou Ia Rurutu noa. Cette année, ils seront huit, quatre en chant et quatre en danse. Ils présenteront des shows adaptés au lieu, un site archéologique et culturel classé.



Restauré en 1953, ce marae est composé d’un tahua (cour sacrée), d’un patu (mur d’enceinte), d’un ahu (autel) à gradins, de unu (pièces en bois sculptées) de couleur rouge qui sont des représentations anthropomorphes ou zoomorphes dédiées aux taūra (esprits gardiens), de ‘ofa’i tuturiraa (pierre d’appui) et de fata ‘ai’ai (plates-formes d’offrandes en bois), où étaient présentées les nourritures destinées aux dieux. Lors des journées de spectacle, le site sera ouvert dès 14h45. Le public pourra profiter de tableaux vivants. Viendront ensuite une troupe de chant, puis une troupe de danse. Cette formule s’inscrit dans l’esprit du festival Tahiti Ti’a mai de 2021.





Des artistes distingués



Le samedi 22 juillet c’est Tamariki Rapa, arrivé 1er dans la catégorie Tārava Tuha’a Pae et Hīmene Āi’a, qui commencera. Pierrot Faraire ayant été élu meilleur ra’atira ti’ati’a hīmene. Il sera suivi de Manohiva, 1er prix en Hura ava tau, meilleur ra’atira ti’ati’a (Adjaël Tiaipoi) et 2e prix orchestre création. Le lendemain, Taru’u commencera. La troupe a obtenu le 2ème prix en catégorie ute Paripari, hīmene Āi’a et le 1er prix Penina Itae Tetaa – Tekiotu en catégorie rū’au. Il a également reçu le prix du meilleur auteur (Yann Paa) et de la meilleure compositrice (Dayna Tavaerii). Il sera suivi par Toakura, 1er prix en Hura Tau et grand vainqueur du Heiva i Tahiti 2023. Au sein de cette troupe, Tahia Cambet a obtenu le 2e prix de la meilleure danseuse et Teiva Mano le 3e prix du meilleur danseur. La troupe a été distinguée par le jury pour son orchestre d’accompagnement, le ‘Ōte’a Vahine et reçu l’encouragement jeunesse.



Le week-end suivant, les festivités démarreront avec Repo Papa qui s’est présenté en catégorie Tārava Tahiti, suivi de Heikura Nui (catégorie Hura Tau). Le dimanche, la troupe de chant sera Tamari’i Tepaerui (présent au Heiva i Tahiti en catégorie Tārava Raromata’i) et la troupe de danse O Tahiti E. Laquelle a obtenu le 3e prix en catégorie Hura Tau, le 1er prix du meilleur danseur avec Marama Apiireu-Tirador et le prix du meilleur Pā’ō’ā hīvinau.





Pratique



Le samedi 22 et dimanche 23, ainsi que le samedi 29 et dimanche 30 juillet sur le marae ‘Ārahurahu à Paea. Tarif : 1 000 Fcfp jusqu’à 12 ans puis 2 000 Fcfp. Gratuit pour les personnes à mobilité réduite et moins de 2 ans.

Billetterie au Conservatoire artistique de la Polynésie française.



Rédigé par Delphine Barrais le Mercredi 19 Juillet 2023 à 15:21 | Lu 222 fois