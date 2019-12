Hui Hula O Lei Aloha grand vainqueur du Hura Tapairu Manihini

Tahiti, le 30 novembre 2019 - Le groupe de danse japonais a remporté les faveurs du jury. La remise des prix a eu lieu vendredi soir, devant un public venu nombreux. En deuxième position, on retrouve le groupe Tiare Tahiti Mexico suivi de Universidad de Mexico.



Ce sont finalement trois groupes qui étaient en compétition cette année pour le Hura Tapairu Manihini : Universidad de Mexico, Tiare Tahiti Mexico et Hui Hula O Lei Aloha du Japon. Le groupe Nonosina est intervenu hors concours, préférant offrir son spectacle au public.



Après deux soirées riches en émotion, le jury a attribué, vendredi soir, le premier prix au groupe Hui Hula O Lei Aloha. Les danseuses japonaises ont réussi à charmer le jury et le public à travers un mehura parfaitement exécuté.



En seconde position, on retrouve le groupe Tiare Tahiti Mexico inscrit également dans la catégorie Mehura. Universidad de Mexico finit à la 3e place. Il faut dire que cette troupe mériterait également d'obtenir le prix d'encouragement. En effet, malgré les fausses notes des chanteurs, les danseurs, eux, sont allés jusqu'au bout, en proposant de belles chorégraphies et de beaux costumes. Avec encore plus de travail, cette troupe mexicaine pourrait être un redoutable adversaire pour les prochaines éditions.



Félicitations à ces troupes étrangères et rendez-vous l'an prochain pour la 3e édition du Hura Tapairu Manihini.