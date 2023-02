Huahine vainqueur des Jeux des îles Sous-le-Vent

Bora Bora, le 18 février 2023 - Bora Bora a accueilli, du 12 au 16 février, les Jeux des îles Sous-le-Vent. Lors de ce rendez-vous annuel, l’ensemble des associations sportives scolaires du second degré de Bora Bora, Huahine, Maupiti, Raiatea et Taha'a se sont affrontées dans de nombreuses disciplines. Ce sont les jeunes de Huahine qui sont sortis vainqueurs de cette édition.



Après les Marquises et les Australes, l’Unio n du sport scolaire polynésien (USSP) s’est déplacée à Bora Bora, avant-dernière étape des Jeux interîles 2022-2023. La dernière se déroulera en juin, aux Tuamotu. Organisée en collaboration avec les enseignants, cette escale sur la Perle du Pacifique a réuni près de 200 élèves, qui se sont affrontés dans diverses disciplines sportives. Les délégations des îles voisines (Huahine, Raiatea, Taha’a et Maupiti) ont débarqué au quai de Vaitape dimanche 12 février pour en repartir jeudi 16 février, sous l’œil attentif et bienveillant de François Dherbecourt, directeur de l’USSP, et de Thibault Ledoux, professeur d’EPS et délégué de l’USSP à Bora Bora, responsable de l’organisation.



La cérémonie d’ouverture s’est tenue dans l’enceinte sportive de Teriimaevarua, communément appelée Pago, en présence du maire Gaston Tong Sang aux côtés du proviseur du lycée polyvalent Ihi-Tea no Vavau Dominique Mériguet, des membres de l’USSP et des chefs des sept établissements présents. À la manière des Jeux olympiques, un défilé des élèves de chaque collège a lancé les festivités. Les délégations ont refait leur apparition en fin de soirée pour présenter leurs spectacles, remplis d’originalité et d’émotions. Thibault Ledoux a fait un court discours, marqué par le décès brutal du jeune élève de troisième Tinihere Maituitu, intervenu la veille. Puis la troupe de l'école de danse Hivaiti, dirigée par Liana Hutia, est montée sur scène.

Fête du sport



Après les discours, les élèves représentant leur délégation ont chacun lu une charte rappelant l'importance de respecter l’esprit sportif durant toute la semaine. Interrogé sur l’organisation de cet événement, le président de l’USSP François Dherbecourt a précisé que “l’objectif de ces jeux est de permettre aux jeunes présents et sélectionnés de participer à cette fête du sport scolaire dans les îles Sous-le-Vent et pour la première fois à Bora Bora. Il est intéressant pour les enfants d’Uturoa, Faaroa et Taha'a de se déplacer dans le cadre des jeux pour la deuxième fois.”





Transports maritimes, hébergements, repas et trucks ont fait l’objet d’une réflexion longue et complexe pour les organisateurs. “Avec la venue d’autant de personnes, élèves et accompagnateurs, il était impossible de laisser la place au hasard et à l’à-peu-près dans l’organisation”, avoue Thibault Ledoux. Pour l’hébergement, le bâtiment du stade Pago a été préféré aux paroisses de la Perle du Pacifique, trop coûteuses. Quatre trucks de la commune ont été mis à disposition pour effectuer un très grand nombre d’allers-retours tout au long de la semaine.



Un programme intense réparti sur quatre sites



Dès lundi matin, les épreuves des benjamins ont débuté sous le chapiteau de Vaitape, place Tuvavau, site réservé aux rencontres de volley-ball. En même temps, les benjamines se sont rendues au lycée pour se mesurer au basket-ball, pendant que les filles et les garçons minimes occupaient le gymnase du stade pour les épreuves de tennis de table. Après une pause méridienne bien méritée, les élèves se sont répartis sur les différents sites pour poursuivre leurs activités sportives. Une épreuve de randonnée sur les hauteurs du lycée et les matches de football au stade Pago ont fait leur apparition. Le lendemain, la journée était sensiblement la même que la veille. Ce n’est que le troisième et dernier jour des jeux que l’épreuve de va’a a fait surface. Les minimes filles et garçons se sont affrontés sur les eaux de la plage Matira, lieu particulièrement idyllique pour ce genre de challenge. Une épreuve de rapidité sur 50 mètres et une épreuve longue de 4 kilomètres, sous l’œil admiratif de Gaston Tong Sang, étaient au programme. Combativité, solidarité, partage et sourires : tout était réuni pour que la fête soit belle sous le soleil brûlant de Matira.



Huahine grande gagnante



Chez les minimes, comme chez les benjamins, c’est Huahine qui sort grand vainqueur de ces jeux. Oscillant généralement entre la première et la deuxième place dans la plupart des sports, celle que l’on surnomme l’Authentique a survolé les débats. Bora Bora a fini sixième en minimes, et troisième (à égalité avec Taha’a) en benjamins. Il est à noter que l’établissement AMJ d’Uturoa a parfois été non classé, faute de participants. Les festivités se sont closes mercredi par une cérémonie. Le lendemain, dès le lever du jour, presque toutes les délégations ont repris le bateau pour rejoindre leurs îles respectives sous les au-revoir des organisateurs dont il faut saluer l’investissement et l’efficacité. Malheureusement entachée par des vols survenus dans les hébergements le premier jour, cette édition des Jeux des îles Sous-le-Vent sera tout de même mémorable pour ces jeunes qui ont célébré et loué les bienfaits du sport pendant quelques jours.













Rédigé par Laurent Jindra Nij le Samedi 18 Février 2023 à 10:34 | Lu 196 fois