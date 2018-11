Huahine se refait une beauté

HUAHINE, le 15 novembre 2018 - Dans le cadre du concours "j'embellis ma commune", huit associations de quartier des communes associées de l'île ont orné les lieux publics. Un événement organisé sur place par le comité du Tourisme en partenariat avec la municipalité. Les membres du jury ont visité ces petits jardins, lundi et mardi dernier.



Cela fait deux ans que le comité du Tourisme de Huahine organise, en partenariat avec la municipalité, le concours " J'embellis ma commune ". Un événement qui est tout de même chapeauté par Tahiti Tourisme.



L'idée est de rendre à la nature ses lettres de noblesse, tout en égayant les lieux publics. Du coup, sur plusieurs semaines, huit associations de quartier des différentes communes associées de Huahine ont joué le jeu. Le comité du Tourisme leur a apporté une aide matérielle à hauteur de 200 000 francs chacune.



Le jury a ainsi pu découvrir le travail de ces associations, en début de semaine.



Cette année, les participants à ce concours sont : les Îles-Du-Vent, les Îles Sous-Le-Vent, des Tuamotu (Rangiroa, Fakarava, Tikehau), des Marquises (Nuku Hiva, Ua Pou, Hiva Oa), des Australes (Tubuai, Rurutu, Raivavae) et des Gambier (Rikitea).



À noter que seul l’aspect floral et les aménagements visibles de la rue ou au sein de l’espace public sont notés. Le jury s’attachera à des critères de créativité, d’harmonie des couleurs, de composition générale.



Les résultats seront annoncés le 30 novembre à la Présidence.