Huahine : les classes fermées rouvriront

Huahine, le 30 août 2022 - Dans le cadre de sa tournée dans les établissements scolaires des Raromatai, Christelle Lehartel, la ministre de l'Éducation était à Huahine lundi et mardi. Si c'était l'occasion pour elle de visiter les différents établissements scolaires, elle était surtout très attendue par les associations de parents d'élèves qui demandaient la réouverture de classes fermées en primaire. À l'issue de plusieurs réunions, ces derniers ont obtenu gain de cause.



Dans le cadre de sa tournée dans les établissements scolaires des Raromatai, la délégation constituée de la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel, de la Direction de l'éducation et des enseignements (DGEE) et de l’inspection académique était sur l'île de Huahine lundi et mardi.



Une visite particulièrement attendue par les associations des parents d'élèves (APE), et parmi elles, la nouvelle Union des associations de parents d'élèves de l’enseignement public de Huahine, créée début juillet 2022 qui fédère toutes des APE des écoles élémentaires, collège et prochainement le CJA.

Comme en témoigne sa présidente Danielle Gibert : “C’est une chance que la délégation descende sur Huahine, car les occasions sont rares de les rencontrer. Cela est intéressant d’avoir des informations en direct qu’ils peuvent nous apporter. Notre principale doléance aujourd’hui est la réouverture des classes fermées dans l’école primaire de Fare et Fitii”.



Une perte de 700 élèves chaque année



Des fermetures de classes qui inquiètent les parents craignant des effectifs trop importants dans des classes qui seront parfois à double niveau. Interrogée à ce sujet, la ministre a expliqué que “le problème des fermetures de classes découle notamment de la démographie et de la baisse de natalité que vit la Polynésie actuellement. A savoir que l'Éducation nationale en Polynésie subit une grosse baisse d’effectif qui représente une perte en moyenne de 700 élèves chaque année. Mais nous avons la chance de pouvoir maintenir les postes. Concernant les classes à double niveau qui peuvent être mal perçues par les parents, je tiens à les rassurer en leur affirmant qu’au contraire, cette répartition des élèves a fait ses preuves et nous avons obtenu de très bons résultats dans les établissements qui en bénéficient.” À l'issue des diverses réunions avec les parents d'élèves, visiblement convaincue par leurs arguments la ministre a finalement confirmé mardi la réouverture des classes demandées dans les écoles de Fare et Fitii.



Cette venue à Huahine a aussi été l’occasion pour la délégation de visiter l’école primaire de Fare pour y découvrir lors cette rentrée, le nouveau dispositif Unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis). Il est dédié aux élèves porteurs de handicap qui bénéficient d’un accompagnement personnalisé, avec un enseignant spécialisé et un assistant vie scolaire (AVS) pour leur permettre de poursuivre une scolarité adaptée. La mission principale du dispositif Ulis est de leur faire acquérir des compétences scolaires dans une démarche d’inclusion. Un dispositif, existant en Polynésie depuis plusieurs années, qui a également été mis en place dans certaines écoles des Raromatai, telle que celle de Vaiaau à Raiatea.



le Mardi 30 Août 2022