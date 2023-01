Huahine inaugure l'École de l'avenir à Maeva

Huahine, le 17 janvier 2023 - Après trois ans de travaux la nouvelle école de Maeva à Huahine dénommée “École de l'avenir - Te fare o te tau a muri ae” a été inaugurée lundi. Elle accueille à présent 112 élèves. Les autres écoles primaires de Huahine devraient toutes être rénovées à l'horizon 2026.



Après plus de trois ans de travaux l’école primaire de Maeva à Huahine a ouvert ses portes lundi. Les 112 élèves de l'établissement ont ainsi découvert une école flambant neuve, avec des classes spacieuses et bien équipées.



La cérémonie d’inauguration a débuté par une prière et un chant typique du village entonné par les enfants afin de souhaiter la bienvenue à toutes les personnes présentes notamment le président Édouard Fritch, le personnel communal et le corps enseignant. Un discours de bienvenue en tahitien a été fait par Marietta, l'une des doyennes du village très impliquée dans la culture locale suivie d'une très belle prestation de ‘ōrero déclamée par une élève de l’école.



Plusieurs discours se sont enchaînés, avec entre autres, celui de Marcelin Lisan, le maire de l’île, dans lequel il a souligné l'importance du partenariat Commune-État-Pays pour le financement de ce projet : “Nos écoles avaient plus de 50 ans, il était donc important de les reconstruire. Le budget prévu était 255 millions de Fcfp mais vu le contexte économique avec la Covid et l’inflation, le budget est monté à environ 300 millions de Fcfp, complétés par fonds propres.”



Sept classes dont une bibliothèque



À la fin des discours, une visite de l’école a permis de faire découvrir les sept classes, en plus grand nombre que prévu, équipées de matériel flambant neuf. La première classe supplémentaire est destinée au dispositif d’aides spécialisées pour les élèves en difficultés (DASED) qui rassemble des psychologues et des professeurs des écoles spécialement formés. La seconde classe est dédiée à la nouvelle bibliothèque qui sera mise à disposition des élèves du village accompagnés de leurs parents, les mercredis et vendredis après-midi. Une véritable chance pour encourager les enfants dans la lecture.



Leur rentrée ayant été repoussée d’une semaine pour l'occasion, les jeunes élèves ont pu profiter de leur nouvelle école dès l'après-midi avec enthousiasme.



Toutes les écoles de Huahine reconstruites



Le maire a profité de cet événement pour annoncer à la population de Huahine, que compte- tenu de l'ancienneté des écoles de l’île construites dans les années 1970, la reconstruction de l'ensemble des écoles primaires se poursuivrait. Les établissements de Fare et Tefarerii ont déjà été terminés. L’objectif est d'achever les travaux des écoles de Faie et Fitii pour 2026. Cet engagement de la présente mandature communale a été salué par le président Édouard Fritch qui encourage les maires à “offrir aux enfants un accueil moderne et adapté à l’air du temps”.