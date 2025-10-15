

Huahine-Hawaiki Nui, un amour éternel

Tahiti, le 27 octobre 2025 - C’est une longue histoire qui lie l’île de Huahine à la Hawaiki Nui. Point de départ de la grande course, , qui aura lieu de mercredi à vendredi, Huahine maîtrise parfaitement les préparatifs d’un tel événement. Entre effervescence et professionnalisme, la commune, ses employés et ses habitants travaillent main dans la main pour que les nombreux participants et touristes venus vivre ce moment incroyable gardent un souvenir impérissable de leur passage sur “l’île de la femme”. Pour le tāvana Marcelin Lisan, c’est toujours un moment unique à vivre.



Tāvana, comment se passent les préparatifs et l’accueil d’un tel événement ?

“Cela fait longtemps que nous sommes le point de départ de la Hawaiki Nui. Nous connaissons les rouages et nous les maîtrisons. Même si chaque année est différente, l’organisation générale reste la même. Tout le monde est prêt : la population a hâte d’accueillir toutes les personnes qui viennent sur Huahine pour l’occasion. Aujourd’hui (ce lundi, NDLR), nous allons commencer la pesée des va’a, qui se terminera demain. Tous les rameurs sont là, bien installés et prêts à en découdre.”



La cérémonie d’ouverture reste un moment incontournable de la Hawaiki Nui ?

“Oui, bien sûr. Tout le monde va se retrouver : les rameurs, les officiels, les invités, le public. Ce sont deux à trois mille personnes qui seront présentes à Fare. Cette cérémonie lance la Hawaiki Nui : elle célèbre les rameurs, les pirogues, l’océan et notre culture. Après, il y aura le traditionnel cocktail d’accueil. C’est aussi l’occasion de faire connaissance entre équipages. Cette année, il y a une team de Hong Kong. Après les Japonais l’année dernière, c’est toujours un honneur de recevoir ces délégations venues du monde entier.”



Avec tout ce monde, comment sont organisés les logements ?

“Il y a une partie des équipes qui s’organisent personnellement. Elles ont un budget pour cela, qu’elles ont alimenté grâce à des actions ou des dons récoltés durant l’année. Elles logent dans des pensions, chez des particuliers ou des amis. Pour l’autre partie, elle est prise en charge par le district de Huahine. La commune met à disposition les internats des collèges et lycées, et la cuisine centrale s’occupe des repas. C’est un travail collectif de tous les bénévoles qui fait la réussite de cette course.”



Cette dynamique collective est bénéfique à tout le monde ?

“Bien sûr ! C’est l’événement sportif de l’année ! Tout le monde attend ça avec impatience. Et c’est une véritable aubaine économique pour l’île. Si les pensions sont régulièrement pleines, en cette période, il n’y a plus une seule place disponible.

Les commerçants de Fare s’activent pour créer de l’animation sur la grande rue et proposer de nombreux stands pour accueillir tout ce monde. Cela dynamise aussi les activités annexes : le milieu touristique, culturel et nautique profite également de cette économie.

Mais avant tout cela, il y a un réel plaisir d’accueillir la Hawaiki Nui et ses amoureux, car nos habitants sont très attachés à notre culture et au respect de ses traditions.”



Parlons sport : combien d’équipes de Huahine sont inscrites ?

“Il y a dix équipes inscrites sur l’ensemble des courses : hommes, femmes, vétérans, jeunes, seniors… ça fait plaisir ! Chez nous, c’est une tradition. Cela crée un lien fort entre les habitants.

En plus, notre équipe phare est souvent dans les premières, et c’est une fierté ainsi qu’un exemple pour notre jeunesse.

Demain (ce mardi, NDLR), nous organisons aussi le grand concours de pêche. Chaque année, nous avons de plus en plus d’inscrits : pour cette édition, nous comptons 180 pêcheurs. C’est une belle journée qui s’annonce, et nous avons réussi à collecter un prize money de 1,3 million de francs pour le vainqueur. C’est un grand moment, qui fait partie de la course et lance les hostilités.”



Pour terminer, qui voyez-vous comme vainqueur ?

“C’est difficile à dire. Cette course rassemble les plus grands rameurs du monde. La Polynésie en est la meilleure représentante, mais chaque année, nous avons des équipes venues de l’étranger.

Cette année encore, il y aura des équipes hawaiiennes très dangereuses, mais aussi des Français et des Calédoniens, qui viennent tous tenter de décrocher la couronne. Il y a des favoris, mais rien n’est joué.

Et pour ma part, je souhaiterais secrètement que notre équipe l’emporte…”



Rédigé par Manu Rodor le Lundi 27 Octobre 2025 à 15:03 | Lu 511 fois



