Hôtellerie, croisière, transport : La pression du vaccin

Tahiti, le 6 juin 2021 – Comment pousser les employés à se faire vacciner et respecter à la fois la liberté vaccinale ? Une problématique ténue à laquelle font particulièrement face les employés du secteur du tourisme –hôtellerie, croisière, transports…– qui dénoncent parfois des pressions de leurs employeurs. Côté patronat, on affirme jongler entre “sensibilisation” vaccinale des salariés et respect des libertés individuelles.



C'est une problématique assez subtile et finalement très éloignée des considérations complotistes des anti-vaccins. Un employeur peut-il imposer à ses employés de se faire vacciner ? La réponse à cette question est évidemment non. Il s'agit d'une infraction punie d'un an d'emprisonnement et de cinq millions de Fcfp d'amende. Mais la problématique est plus complexe qu'il n'y paraît et représente aujourd'hui un casse-tête bien réel dans de nombreux secteurs économiques liés au tourisme en Polynésie française.



Qu'il s'agisse de l'hôtellerie, de la croisière, du transport ou encore des prestations liées au tourisme, les entreprises sont tiraillées entre, d'un côté, l'objectif d'une vaccination rapide et massive de la population pour permettre une reprise la plus immédiate possible de leur activité et, de l'autre, le principe de la liberté individuelle pour la vaccination. En effet le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu n'a cessé de le marteler lors de sa visite au fenua, seule la vaccination de 70% de la “population cible” de la campagne vaccinale permettra à la Polynésie de rouvrir ses frontières sans restrictions sanitaires supplémentaires.



Ces dernières semaines le tissu économique local a été remobilisé autour de cet objectif de vaccination massive, pour relancer une campagne vaccinale qui s'essouffle. Premier secteur “sensibilisé”, l'industrie touristique au sens large fait l'objet d'une attention toute particulière des autorités du Pays et de l'Etat. A Bora Bora le week-end dernier, le gouvernement et le haut-commissariat ont insisté sur le fait que “la vaccination est la clé pour une reprise plus importante de l'activité touristique internationale en Polynésie”. Le président du Pays a d'ailleurs mis en garde le secteur : “Les finances publiques ne pourront pas supporter les dispositifs Diese et Deseti au-delà du mois de septembre, le budget du Pays étant contraint après plus d'une année de crise sanitaire”.