Hôtel du Ranelagh : Gaston Flosse en garde à vue

Gaston Flosse et son fils, Réginald, ont donc été placés en garde à vue ce mardi matin dans les locaux de la Direction de la sécurité publique (DSP). A l'issue de ces gardes à vue, ils pourraient être présentés devant un juge d'instruction. Mais selon Me Quinquis, conseil de Gaston Flosse, l'ancien président président de la Polynésie française est entendu dans le cadre de "vérifications" et non pas d'"investigations."