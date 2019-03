Hôtel du Ranelagh : Me Quinquis placé sous le statut de témoin assisté

PAPEETE, le 11 mars 2019 - L'avocat de Gaston Flosse, Me François Quinquis, a été convoqué ce lundi devant le juge d'instruction dans le cadre de l'affaire de l'hôtel du Ranelagh. A l'issue de cette interrogatoire de première comparution, l'homme a été placé sous le statut de témoin assisté.



Le 5 décembre dernier, Gaston Flosse avait été mis en examen pour "complicité de tentative d'escroquerie aux jugements", son fils, Réginald, pour "tentative d'escroquerie aux jugements, faux et usage de faux." Tous deux avaient ensuite été placés sous contrôle judiciaire. Dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en juillet 2018, la justice soupçonne notamment les deux hommes d'avoir falsifié des documents de comptabilité liés à la vente d'un hôtel situé dans le 16 ème arrondissement de Paris. Ce bâtiment, acquis par Gaston flosse en 1994, avait ensuite été revendu. Une partie de l'argent issue de cette vente avait été séquestrée suite à l'affaire des emplois cabinet.



L'avocat de Gaston Flosse, Me Quinquis, a donc été entendu par le juge d'instruction ce lundi puis placé sous le statut de témoin assisté.



Au terme de cette audition, Me Piriou, conseil de Me Quinquis, a indiqué qu'il était « normal » que son client n'ait pas été mis en examen : « cela aurait été un véritable scandale. On lui reproche d'avoir fait son travail d'avocat comme doivent le faire tous les avocats de manière consciencieuse, et d'avoir conseillé son client de manière adéquate au regard des nécessités de la preuve civile qui s'imposaient. »