Hong Kong: saisie record de méthamphétamine en provenance du Mexique

Hong Kong, Chine | AFP | mardi 16/12/2019 - Les douanes hongkongaises ont annoncé mardi la saisie de 110 kilos de métamphétamine provenant du Mexique, soit la plus importante en dix ans dans l'ex-colonie britannique.



Cette prise illustre la présence grandissante de meth écoulée par les cartels mexicains en Asie, une région où le trafic était traditionnellement dominé par les gangs du "Triangle d'Or".

La drogue, d'une valeur à la revente estimée à 77 millions de dollars hongkongais (8,8 millions d'euros) a été découverte, à la suite d'un renseignement, dans une cargaison arrivée par avion du Mexique via l'Alaska.

Cette cargaison avait été déclarée comme contenant des paillettes de plastique produites au Mexique, ce qui était en soi suspect car ces produits coûtent beaucoup moins cher localement.

A l'intérieur, se trouvaient 120 gamelles de plastique remplies de méthamphétamine de haute qualité et de paquets d'assouplissant visant à masquer l'odeur.

"C'est l'affaire de trafic de meth la plus importante pour les douanes hongkongaises depuis dix ans", a déclaré aux journalistes le commandant Philip Chan.

Il a estimé qu'une partie de la drogue était probablement à destination des marchés étrangers.

La plupart de la meth qui circule en Asie provient du "Triangle d'Or", zone à la frontière du Laos, de la Birmanie et de la Thaïlande.

Mais la drogue du Mexique, qui est traditionnellement écoulée en Amérique du Nord, se retrouve de plus en plus en Asie.

"Le Mexique est devenu un important lieu de production du fait de sa position géographique", a expliqué M. Chan à l'AFP, précisant que les cartels mexicains envoyaient de plus en plus leur drogue par delà le Pacifique, tout en continuant à approvisionner les marchés nord-américains.

Aucune arrestation n'a pour l'instant été faite en lien avec cette saisie.