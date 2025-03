Honduras: au moins 12 morts dans l'accident d'un petit avion sur une île

Tegucigalpa, Honduras | AFP | mardi 17/03/2025 - Un petit avion transportant 18 personnes a fait une sortie de piste au décollage lundi sur l'île hondurienne de Roatan (nord) avant de s'abîmer en mer des Caraïbes, faisant au moins 12 morts selon les pompiers.



L'appareil de la compagnie Lanhsa était parti à la nuit tombée de l'aéroport Juan Manuel Galvez en direction de La Ceiba, sur le continent, ont expliqué les autorités.



"L'accident aérien à Roatan a malheureusement fait 12 morts (...) et un disparu", ont indiqué dans un communiqué les pompiers, précisant que les cinq autres personnes avaient été secourues.



Le populaire musicien hondurien Aurelio Martinez, membre de la communauté Garifuna, fait partie des victimes décédées, selon plusieurs médias locaux.



Une ressortissante française de 40 ans, blessée, "a été transférée à l'hôpital" à San Pedro Sula (nord-ouest), dans partie continentale du pays, a ajouté le major Guerrero.



L'appareil "a effectué un virage brusque vers la droite de la piste, tombant à l'eau", a relaté Carlos Padilla, un responsable de l'aviation civile.



L'accident est dû à une "apparente panne mécanique" sur ce Jetstream de fabrication britannique, a précisé la police dans un communiqué. "L'appareil, qui transportait 15 passagers, deux pilotes et une hôtesse, a perdu de la puissance au niveau de ses moteurs et a sombré en mer à environ un kilomètre de la piste", de même source.



Ayant coulé "assez profond", des plongeurs ont dû être déployés pour secourir les victimes et récupérer les corps.



La présidente du pays, Xiomara Gastro, a écrit sur X qu'elle avait "immédiatement mis en marche l'équipe du Comité des opérations d'urgence", composée notamment de l'armée.



L'île de Roatan, située dans l'archipel des Bahia au nord du continent, est l'un des principaux pôles touristiques du Honduras.