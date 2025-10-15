Hommages à la cantatrice Emmanuelle Vidal

Tahiti, le 31 octobre 2025 – Le grand public est convié à la cérémonie organisée ce dimanche 2 novembre au Conservatoire artistique de la Polynésie française pour un dernier hommage en chanson. L’inhumation aura lieu le mardi 4 novembre au cimetière de Taravao.
Les proches d’Emmanuelle Vidal-Hi’omai, épouse Cavallo, ont partagé le programme des cérémonies qui seront organisées en l’honneur de la cantatrice et professeure de chant retraitée du Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF), décédée le 24 octobre dernier à l’âge de 64 ans. La famille sera réunie pour les obsèques, notamment ses sœurs, Gina Vidal-William, qui arrivera ce samedi soir de Nouvelle-Calédonie, et Michèle Vidal-Ryan, arrivée ce vendredi matin de Nouvelle-Zélande.
Trois temps forts sont prévus en commençant par ce dimanche 2 novembre, de 13 à 16 heures, au CAPF de Tipaerui, à Papeete, où ses anciens élèves et collègues, ainsi que le grand public, sont invités à rendre un dernier hommage à “Manu” en chanson (voir programme ci-dessous). Une cérémonie religieuse se tiendra le lundi 3 novembre, de 19 à 21 heures, à l’église adventiste de Mataiea, suivie d’une veillée familiale à Papara. L’inhumation aura lieu le lendemain, mardi 4 novembre, à 10 heures, au cimetière de Taravao, où Emmanuelle Vidal reposera aux côtés de son époux.
