Hommage aux cueilleurs d’oranges

L’orange à la robe si éclatante ne se récolte qu’en altitude chez nous, car c’est le froid qui déclenche sa pigmentation (les oranges des plaines demeurant vert-jaune). Cette année, sur les plateaux au-dessus de Punaauia, à environ 800 m d’altitude, la récolte est plutôt modeste : les orangers souffrent en effet de l’envahissement de la végétation (lianes mais aussi arbres) et en prime peut-être d’un champignon, des nuisances qui ont considérablement réduit la production de cet hiver austral 2018.



Samedi 23 juin, pour la première fois, les ramasseurs, cueilleurs, porteurs d’oranges se sont tous retrouvés dans le parc Vairai à Punaauia, offrant aux spectateurs et photographes des vues superbes sur les glanes de fruits avec, en toile de fond, le lagon et Moorea.



Tahiti Infos voulait rendre hommage à tous ces courageux cueilleurs qui ne font pas que récolter des fruits pour les vendre : ils entretiennent le chemin qui permet de monter aux plateaux, de même qu’ils replantent des arbres et qu’ils guident également les visiteurs. Cette année, la tache sera importante pour eux, puisqu’ils devront dégager de leur gangue végétale un certain nombre d’orangers. C’est dire qu’ils n’ont pas fini de monter et de descendre…