Homicide involontaire : un chauffard condamné à deux ans ferme

Pour le conseil des parents de la victime, ce drame s’ajoute au « bilan catastrophique de l’année 2018 », le « bilan le plus grave qu’ait connu la Polynésie » ces dernières années. Comme l’indique l’avocat, la justice doit rendre une peine « exemplaire » : le prévenu « est totalement dans le déni et tente d’échapper à toute responsabilité. Il minimise les faits et rejette la faute sur les autres. » Si la mère de la victime demande des dommages et intérêts, son père ne demande qu’un franc symbolique afin de ne pas créer de tensions supplémentaires au sein de la communauté qui vit à Takapoto. Au travers d’une lettre lue par son avocat lors de l’audience, l’homme se déclare « traumatisé » d’avoir perdu la « chair de sa chaire» et explique qu’il faut être très « fort » pour ne pas avoir envie de se « faire justice soi-même. »



A l’aube de ses réquisitions, le procureur de la République évoque également une situation « catastrophique » en attribuant l’attitude du prévenu à la très grande difficulté « d’assumer la responsabilité de la mort d’une personne. » Le représentant du ministère public requiert quatre ans de prison dont deux avec sursis mise à l’épreuve pendant deux ans à l’encontre de celui qui est « dans la toute-puissance lorsqu’il a bu ».



Si le prévenu semble ne pas avoir « fait le travail nécessaire pour assumer sa responsabilité », il est sincère et a exprimé sa « profonde tristesse » auprès de la famille de la victime et des habitants de l’atoll, affirme son avocate lors de sa plaidoirie.





Après en avoir délibéré, le tribunal suit les réquisitions du procureur de la République et condamne l’homme à quatre ans de prison dont deux avec sursis mise à l’épreuve pendant deux ans. Le prévenu devra indemniser les parties civiles, se faire soigner et trouver un travail ou une formation. Son permis est annulé, il ne pourra pas le repasser avant deux ans. Il a également l’interdiction de paraître à Takapoto pendant deux ans.