Homicide involontaire de Paea : le conducteur condamné à 18 mois ferme

PAPEETE, le 4 juillet 2019 - L'homme qui avait involontairement causé la mort d'un jeune de 18 ans le 2 juin dernier à Paea a été présenté en comparution immédiate ce jeudi. Il a été condamné à trois ans de prison dont 18 mois avec sursis. Le tribunal correctionnel a ordonné son maintien en détention.



Le 2 juin dernier, vers 3 heures du matins, les gendarmes sont informés d'un accident mortel qui vient d'avoir lieu à Paea. Une voiture a renversé deux jeunes garçons de 17 et 18 ans qui circulaient sur un vélo. Le plus âgé des deux est mort sur le coup. Le second a été grièvement blessé. La caméra de vidéosurveillance placée près du lieu de l'accident permet de constater que le drame a eu lieu dans une zone plutôt bien éclairée.



Moins d'une heure plus tard, le conducteur du véhicule, qui avait pris la fuite, se rend à la gendarmerie. Placé en garde à vue, il explique qu'il n'avait pas vu le vélo qui roulait à contresens et n'avait pas eu le temps de freiner. S'il ne s'est pas arrêté, c'est parce qu'il avait peur de se faire « tabasser. » Les analyses toxicologiques font apparaître un taux d'alcoolémie de 0, 96 gramme par litre de sang.