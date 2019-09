Hititua Taerea remporte le mémorial Tainuiatea

PAPEETE, le 17 septembre 2019 - Hititua Taerea a remporté samedi le mémorial Tainuiatea devant Hotuiterai Poroi et Tutearii Hoatua, une course de va'a V1 dédiée à Tainuiatea Vairaaroa, disparu tragiquement le 30 juin 2014.



L’As Team Opt a organisé au complexe Opt le 14 septembre le mémorial Tainuiatea, sous l’égide de la fédération tahitienne de va’a, une course de pirogue V1. C’est Hititua Taerea qui remporte la course sénior devant Hotuiterai Poroi, Tutearii Hoatua, Damas Ami et Charles Tenauri. Dans la catégorie sénior dame, victoire de Marguerite Temaiana devant Kinu Lucas et Martine Tapeta. Dans la catégorie vétéran, c’est Chevalier Hikutini qui s’impose devant James Tavanae et René Itchner.



Dans la catégorie vétéran femme, c’est Aurlie Laplane qui s’impose devant Maria Iotua et Chantal Bigot. En junior homme, c’est Keahi Agnieray qui gagne devant Hitiroa Mazingue et Aunuarii Maker alors que dans la catégorie junior fille, c’est Mahia Berdichevski-Poroi qui s’impose devant Vaetehea Capariata et Koheilani Taupua. Cette course était dédiée au rameur du club Team Opt Tainui Vairaaroa, disparu tragiquement le 30 juin 2014 suite à un accident de moto. Environ 200 rameurs ont pris part à cet événement. SB/FTVAA