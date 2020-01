Hitinui, Roonui et Reiarii découvrent les fastes du Sénat

Tahiti, le 28 janvier 2020 - A l’initiative de la sénatrice Lana Tetuanui, trois jeunes étudiants du lycée hôtelier de Punaauia, Hitinui Ahu, Roonui Tuputekai et Reiarii Sanford et leur professeur, Yves Dhieras, font découvrir la cuisine et les saveurs polynésiennes au sein du très couru restaurant du Sénat jusqu’au 30 janvier. Une première en ce lieu prestigieux.



Pendant trois jours, jusqu'au 30 janvier, les trois jeunes Tahitiens du lycée hôtelier de Punaauia, préparent avec l’aide des équipes de cuisiniers de la Chambre haute des menus aux saveurs du fenua.