Hiromana Flores remporte la Fenn Cup

Après une waiting periode d’une semaine, les amateurs de kayak en haute mer (surfski) et OC1 se sont donnés rendez-vous, dimanche, à la plage Hitimahana, à Mahina, pour la troisième édition de la Fenn Cup, organisée par l’AS Toatai sur une distance d’un peu moins de 14 km entre le motu martin et la passe de Papeete.Les conditions de course ont été idéales avec un vent d'Est soutenu de plus de 15 nœuds combiné avec une petite houle d'un mètre. Trente-six participants de Tahiti et des îles (Moorea, Huahine) ont pris le départ et c’est le sociétaire de Mataiea , Hiromana Flores, qui a remporté l’épreuve avec un temps scratch de 47’53. Il est suivi par Charles Taie (48’16) et Jonathan Savigny (49’10) .Dans les catégories vétérans, Moehau Paie, Julien Torregrossa et Leopold Tepa forment le podium des 40 ans et chez les 50 ans on retrouve Gilles Guedikian, Marama Hauata (Tati) et Ralph Teariki. À noter la belle participation de la relève du surfski polynésien chez les moins de 20 ans avec Leon Tiamano qui termine premier suivi de Teariki Nouveau.