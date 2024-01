Hira Teriinatoofa à la tête du relais olympique

Tahiti, le 10 janvier 2024 – Le double champion du monde ISA et coach actuel de l'équipe de France de surf, Hira Teriinatoofa, portera la flamme olympique lors de son passage en juin prochain au fenua.



Dévoilé ce mercredi par Paris 2024, les capitaines et les sites du relais de la flamme olympiques pour les Jeux de 2024 sont enfin connus. Et concernant le passage de cette dernière en terre mā'ohi, ce n'est nul autre que le 'aito et double champion du monde de surf ISA, Hira Teriinatoofa, qui a été choisi. La flamme, qui sera sur le fenua le 13 juin prochain, devrait être porté par plus de 3000 individus au total, durant sa course du 8 mai au 26 juillet prochain. De son côté, le champion local savoure : « C’est une fierté pour moi et un immense honneur de porter la flamme olympique ! Je n’aurais jamais imaginé qu’un jour, j’aurais la chance de porter la flamme et, en plus, ici en Polynésie française. C’est quand même fou ! » Une opportunité unique pour Hira Teriinatoofa, dont la mission sera surtout de rapporter des médailles au travers de ses athlètes, Kauli Vaast et Vahine Fierro.



Source Outremers360.