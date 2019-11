Hine fête ses 4 ans

"Bientôt un grand casting avec nos lectrices"



Où en est le Hine après quatre ans de publication ?

"Le magazine se porte bien, nous avons vu une nette amélioration après les un an de Hine. Avant ça, nous travaillions avec des prestataires, des agences. Mais quand nous avons internalisé le magazine, avec une équipe dédiée et passionnée par le titre, les chiffres ont fortement augmenté, que ce soit le nombre de lecteurs, mais aussi les annonceurs."



Il n'y a que des femmes qui lisent Hine ?

"Ce sont principalement des femmes, mais il y a aussi des hommes. Certains m'ont dit qu'ils lisaient Hine Magazine parce que certains articles les aident à comprendre leurs femmes, leurs sœurs, leurs mères... Mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui achètent Hine pour leurs compagnes et qui en profitent pour le lire également !"



Hine Magazine s'est établi comme une référence sur la mode et les tendances en Polynésie. C'était l'objectif ?

"Oui, suivre les tendances de la mode, c'était mon premier objectif, . Mais le magazine est bien plus diversifié, il y a différentes rubriques qui parlent de tout ce qui concerne la femme actuelle, leur vie de famille, la maternité, la vie de couple, la vie professionnelle... On essaie vraiment de suivre ce qu'il se passe dans la société pour pouvoir donner à la femme moderne ce qu'elle recherche.



Quels sont les projets de Hine pour les années qui viennent ?

"C'est vrai que j'ai été moins présente pendant presque un an parce que j'étais en congé maternité. J'ai la chance d'avoir un collaborateur de confiance, le directeur artistique du magazine, Maoake Orbeck, qui a été là et qui a su maintenir la ligne éditoriale du magazine. Maintenant que je suis revenue, j'ai plein de projets pour 2020. Il y aura les cinq ans, c'est un anniversaire important. Et je veux surtout développer le lectorat, convaincre plus de lectrices de rejoindre notre communauté.



Pour l'année prochaine, j'aimerais développer l'événementiel et nous rapprocher de nos lectrices. Nous travaillons sur un projet de grand casting avec des lectrices, afin de recruter les futurs modèles qui poseront dans le magazine. Un projet qui me tient à cœur serait d'organiser un grand événement caritatif dont les bénéfices seront reversés à des associations. Nous voulons organiser des soirées, des événements... Nous avons aussi pour idée de multiplier les ateliers avec nos lectrices, que ce soit de la cuisine, du tressage traditionnel, du maquillage, etc, et de tout diffuser en direct sur les réseaux sociaux. Bref, en 2020 nous allons faire bouger le fenua !