Hinatea Penilla Marere sacrée championne de France d'apnée dynamique

Tahiti, le 8 mai 2022 - La Tahitienne Hinatea Penilla Marere, 34 ans, a décroché ce week-end à Besançon, le titre de championne de France d'apnée dynamique en monopalme. La native de Moorea a nagé sur une distance de 214 mètres pour s'offrir son premier sacre national dans la discipline.



Elle avait annoncé en juillet dernier, après les championnats du monde d'apnée dynamique de Belgrade, qu'elle souhaitait décrocher un titre national en apnée dynamique. C'est désormais chose faite pour Hinatea Penilla Marere qui a été sacrée championne de France de cette discipline, à Besançon, ce week-end. La native de Moorea a nagé sur une distance de 214 mètres en 3'30”. En 2021 lors des Mondiaux en Serbie, elle avait réalisé une performance de 211 mètres, lui permettant de s'offrir un top 10 sur la scène internationale.



La toute nouvelle championne de France s’est dit "fière de ce résultat après tant d'entrainements, mais avec toujours beaucoup de plaisirs, d'envie et de motivation", sur les réseaux sociaux. Prochaine échéance pour elle, le spectacle de danse de ses élèves, puisqu'elle est également professeur et championne de break-dance.



