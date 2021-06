Hinatea Boosie, Miss Tahiti 2008

TAHITI, le 9 juin 2021 - Hinatea Bossie, Miss Tahiti 2008, succède à Taoahere Richmond, Miss Tahiti 2007. Hinatea, très présente encore de nos jours sur les réseaux sociaux, n’a de cesse de faire rayonner la Polynésie et les Polynésiennes.



En 2008, c’est Hinatea Boosie qui remporta le titre de Miss Tahiti. Alors âgée de 20 ans, étudiante en psychologie. Hinatea a défilé dans une ambiance très polynésienne sur le thème de la Boutny. Son charme et son attachement à sa culture lui ont permis de se distinguer.



Cette année-là, Vaihere Merpaut fut sacrée première dauphine et Manavarii Ravetupu seconde dauphine. Vahinetua Flaccadori, quant à elle, est devenue Miss Heiva 2008. Le choix du jury (comptant pour 80%) concernant les trois premières candidates a été confirmé par le vote ‘Audiotel’ du public, avec près de 2 000 appels téléphoniques.



En décembre de cette année 2008, Hinatea Boosie participa à l’élection de Miss France au Puy du fou. Le thème retenu était "voyage à travers les époques". Après l'élection, elle a voyagé à travers le monde en tant que mannequin. Elle a passé plusieurs années en métropole pour décrocher un diplôme en psychologie. Elle ne cesse depuis de partager sa culture et faire rayonner la Polynésie dans le monde. Elle s’engage en faveur de la protection de la planète.



Elle a créé sa propre ligne de vêtements, est co-auteure de l’émission Purotu sur TNTV. Une émission d’une quinzaine de minutes qui part à la rencontre de femmes polynésiennes chez elles. C’est la première émission consacrée aux femmes au fenua. Elle est présentée par Hinarere Taputu, Miss Tahiti 2014. Hinatea Boosie tient aussi à faire rayonner les Polynésiennes.