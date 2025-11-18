

Hinamoeura Morgant-Cross exclue du groupe Tavini à l’assemblée

Tahiti le 24 novembre 2025 - Électron libre parmi les élus indépendantistes, les prises de position de Hinamoeura Morgant-Cross ont fini par lui valoir d'être exclue du groupe de la majorité à Tarahoi. Une missive signée par Oscar Temaru vendredi lui reproche ses “atteintes graves et réitérées à l’intégrité et à la cohésion du groupe”. La jeune élue siègera parmi les non-inscrits.



Hinamoeura Morgant-Cross ne fait plus partie du groupe Tavini à l’assemblée. La jeune élue a en effet reçu vendredi un courrier du président du groupe Tavini, Oscar Temaru, lui notifiant “sa radiation” du groupe de la majorité. Dans ce courrier, que le leader indépendantiste conclut par ses “hommages respectueux, Oscar Temru explique que “cette décision fait suite à des atteintes graves et réitérées à l’intégrité et à la cohésion du groupe”

“L’allégeance, elle n'est pas au parti, elle est au Nunaa” L’ancienne élue bleu clair n’est finalement pas “surprise” par cette radiation. Elle-même parfois se demandait ce qu’elle faisait encore dans le parti indépendantiste où “je n'ai pas d'alliés”, dit-elle. Quant à ses prises de position, elle les justifie : “l’allégeance, elle n'est pas au parti, elle est au Nunaa, et c’est à eux que je dois être fidèle, c'est eux qu'on doit écouter”.



En effet, avant même leur élection en mai 2023, elle s’en est “prise plein la figure (…) : jalousie, haine, méchanceté, volonté de m'abattre quoi… et ça va perdurer, jusqu'à, jusqu'à l'assemblée”. Une fois élue à Tarahoi, Hinamoeura Morgant-Cross propose des résolutions notamment celle relative à la limitation des mandats d’élus à deux quinquennats. Une initiative qui a été considérée comme un crime de lèse-majesté alors même, défend-elle, que cette limitation des mandats faisait partie du programme du Tavini. Lors du congrès du parti, en avril dernier, il a finalement été décidé que la mesure serait “applicable quand on sera indépendants (…). Voilà, donc c'est au programme, mais ça ne peut être mis en place que quand il y aura les états fédérés de Mā’ohi Nui”.



Certains élus ont même demandé son exclusion du groupe suite à cette résolution. Un vœu finalement exaucé deux ans plus tard. “Dans l'histoire du parti, il n'y a jamais eu de radiation (…). Je suis la première élue qui est radiée du parti, du groupe Tavini à l’assemblée en tout cas."

“On a beaucoup critiqué les autonomistes ; on fait pire” Hinamoeura Morgan-Cross considère être “toujours restée sur [sa] ligne directrice : la campagne de 2023 ; le programme”. Et pour elle, “critiquer ce qui ne va pas n'est pas une atteinte à la cohésion du groupe”.



Elle considère que les seuls à qui les élus de Tarahoi doivent rendre des comptes, c’est aux électeurs “et pas au groupe”. Elle considère même avoir “fait un pacte avec notre Nunaa, en leur demandant de me faire confiance (…). Je suis toujours restée, droite dans mes bottes. Il y en a bien sûr à qui ça ne plaît pas. Ils me reprochent de mettre à mal les futures élections. Mais s'ils perdent, ce n'est pas ma faute”.



Hinamoeura Morgant-Cross rappelle également que le parti bleu ciel a “beaucoup critiqué les autonomistes (…) après (…) on fait pire (…). Je suis restée fidèle à moi-même, n'en déplaise à certains”

“On n'a pas un meilleur souci de l'utilisation des deniers publics” En 2025, tout commence à se calmer pour Hinamoeura Morgant-Cross à l’assemblée. Mais pas ses “relations” avec le président du Pays, Moetai Brotherson : “Je pense que je suis la personne à abattre (…). Mes relations avec le président se sont dégradées complètement. Déjà par mes prises de position, et parce que je n'ai pas ma langue dans ma poche.”



Elle estime d’ailleurs que les mesures prises par le gouvernement Brotherson ne sont pas si “différentes de celles des autonomistes (…). On a beaucoup critiqué et on fait pareil. On n’a pas arrêté de dire qui nous aurions une meilleure gestion des deniers publics. Mon œil ! – Je suis désolée. C'est pareil ! Les voyages, les séminaires dans les îles à tout va. Je suis désolée, on n'a pas un meilleur souci de l'utilisation des deniers publics”.



Après ses différentes interventions à Tarahoi au sujet du secteur de la santé notamment, en particulier au concernant l’Institut du cancer ou encore le centre hospitalier de Taaone, comme tout dernièrement, ses relations avec le président du pays se sont beaucoup détériorées. “Là, on dit que ça ne lui a pas mes positions. Et on l'a senti méprisant. Vraiment, dédaigneux.”



Hinamoeura Morgant-Cross estime d’ailleurs que Moetai Brotherson a beaucoup changé depuis son élection à la présidence : “C’est impressionnant : en l'espace de deux ans, comment celui que j'ai pu admirer, a complètement changé. Il est complètement déconnecté (…) mais tellement connecté, dans une communication totalement vide.” Elle fait même le parallèle avec l’ancien président Édouard Fritch qui, selon elle, a fini déconnecté de la réalité après deux mandats de cinq ans.



Pour la jeune élue, Moetai Brotherson “ne voit pas la pauvreté. Il habite à la présidence. (…) Cette déconnexion on la voit”. Elle se rappelle avoir déjeuné une fois à la présidence et “là, j’ai trouvé que c'était du mépris : On nous a servi des lentilles et lui, quatre entrecôtes (…) ça montre bien la déconnexion avec les gens qui ont du mal à joindre les deux bouts”.



Elle se rappelle que le Tavini a fait une grande part de sa campagne sur le thème du combat contre la vie chère. Accusant le Tapura d’en être la cause : “On a tous utilisé ça et tout d'un coup, ça a changé de gouvernement et c'est encore plus cher ; on ne peut pas avoir critiqué ça sur l'ancien gouvernement et ne rien dire aujourd'hui. Je suis désolée.”



Officiellement expulsée du groupe de la majorité depuis vendredi, Hinamoeura Morgant-Cross devrait siéger dès jeudi sur le banc des non-inscrits

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 25 Novembre 2025 à 05:00 | Lu 1144 fois



