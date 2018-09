Hina Mermet expose "Au gré du vent et des flots…" au Chevalet

PAPEETE, le 11 septembre 2018 - La galerie du Chevalet s’apprête à recevoir l’artiste peintre Hina Mermet pour une nouvelle exposition individuelle. Intitulée Au gré du vent et des flots…, ce rendez-vous donne à voir 34 tableaux avec pour toile de fond, l’environnement.



Artiste peintre, Hina Mermet expose depuis 2002. Elle va présenter sa 4e exposition individuelle en Polynésie-Française fin septembre pour une semaine à la Galerie du Chevalet. Elle a également participé à neuf expositions de groupe dont deux en Nouvelle-Zélande. Elle a vécu sept ans en Nouvelle-Zélande. Un voyage " profondément enrichissant ".



Son dernier vernissage en 2016, intitulé "D'ici et d'ailleurs" puisait son inspiration dans son expérience de vie partagée entre la Polynésie et la Nouvelle-Zélande, notamment dans la similitude de sa relation à l'environnement de ces deux pays.



L’exposition qui comptait 19 œuvres avait eu lieu salle Muriavai, à la Maison de la culture et se présentait ainsi : " Après 10 ans d’absence de la scène artistique du fenua, Hina a ainsi choisi un thème éloquent pour dire son départ, son retour, son vécu loin de la Polynésie, et pour réaffirmer son amour pour la nature et son environnement ".



" En Nouvelle-Zélande comme en Polynésie, elle se sent chez elle, proche de ses racines, de par la similitude des cultures, tout en se sentant différente de par la langue, les modes de vies. Tout comme sa peinture aujourd’hui, elle y était à la fois ‘d’ici et d’ailleurs’… Un sentiment d’autant plus fort que l’artiste, portant un regard sans préjugé de par sa nature, s’est toujours sentie en totale symbiose avec son environnement naturel ; s’est toujours pressentie comme une partie d’un tout. "



Aujourd'hui l'inspiration vogue "Au gré du vent et des flots...". L’artiste va présenter 34 tableaux sur toiles qui ont concrétisé sa créativité du moment : "D'une rive à l'autre", "Dans les mailles du rêve", "L'âge de l'envol", "Bouquet de soleil"," Le petit bleu"... Le thème de l'environnement restant en toile de fond.



L'innovation a porté sur la technique, la profusion et la variété des couleurs ainsi que les formes de présentation.