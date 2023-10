Heve Kelley conserve son titre au Racketlon

Sports de raquettes - La troisième édition du Racketlon de Tahiti, compétition consacrée aux sports de raquettes, s’est tenue samedi au complexe Fautaua, a été remportée par Heve Kelley. Il avait déjà gagné la deuxième édition en 2022. Pascaline Toutain remporte la finale dames.



Lancé en 2017, le Racketlon de Tahiti a dû attendre cinq ans pour connaître une deuxième édition. Il combine dans un même tournoi quatre sports de raquettes : tennis de table, badminton, squash et tennis. Mais la troisième édition du Racketlon de Tahiti étant organisée au complexe Fautaua qui ne dispose pas d’installations pour la pratique du squash (c’est en projet en vue des Jeux du Pacifique 2027 qui auront lieu à Tahiti), le beach tennis a pris la place du squash, samedi.



Cinquante hommes et 15 femmes ont enchaîné les matchs dans les quatre disciplines, la majorité des sélectionnés pour les Jeux du Pacifique des îles Salomon en tennis, tennis de table et badminton étant présents à Fautaua. Cela engendre des rencontres à suspense, comme ce fut le cas samedi lors des tours finaux dans le tableau hommes et à un degré moindre chez les dames. La finale messieurs entre Heve Kelley, champion de tennis, et Rémy Rossi, la référence locale en badminton, en fut l’illustration.



Heve Kelley se ménageait 13 points d’avance en tennis de table (21-8), mais Rémy Rossi ne lâchait rien en badminton et l’emportait 21-0. Heve Kelley refaisait une partie de son retard en s’imposant 21-15 en beach, Rémy Rossi comptant deux points d’avance avant le tennis. C’était trop peu face à l’un des meilleurs tennismen locaux et si Rémy Rossi un moment mené 12-0 revenait à 14-6, Heve Kelley bouclait le set en 21-6 pour remporter son deuxième Racketlon après celui de 2022.



Moins de suspense en finale dames, Pascaline Toutain dominant Laure Bellanger 73-47 en ayant fait la différence dans toutes les disciplines à l’exception du tennis. Sarah Rozan a pris la 3e place face à Marea Algane sans avoir besoin de jouer le beach tennis tant la différence de score était importante à l’issue des trois premières disciplines.



Le concept du racketlon a des atouts pour continuer à se développer et on ne doute pas que celui de Tahiti va gagner en notoriété, surtout s’il bénéficie d’un plateau international.



Patrice Bastian