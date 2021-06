Hervé Arcade devance au sprint Heiarii Manutahi au GP de Arue

Tahiti, le 30 mai 2021 - Hervé Arcade, 43 ans, a remporté, samedi, le GP de Arue. Au bout des 50 km de course, le Martiniquais a devancé au sprint Heiarii Manutahi. Et à près de 30 secondes du vainqueur on retrouve Eddy Le Roux qui complète le podium de la course.



Après l'une des courses plus longues de la saison avec le GP de Pirae qui s'est disputé le 16 mai sur 140 km, le peloton avait rendez-vous, samedi, avec le GP de Arue et ses 50 km. Le grand écart donc pour les coureurs qui ont effectué 25 tours de circuit entre les rond-points du camp militaire de Arue et de Erima. Une course qui n'a pas mis longtemps à se décanter. Car dès le huitième tour, Hervé Arcade, 43 ans, conseiller technique de la Fédération tahitienne de cyclisme, a engagé une échappée avec Heiarii Manutahi (Papeete Cycling Club). Derrière, à une petite dizaine de secondes, Eddy Le Roux (Tamarii Punaruu) et Laurent Le Goff (Pirae) se sont eux-aussi détachés du peloton pour partir à la poursuite des deux fuyards.



Deuxième victoire de la saison pour Arcade



L'écart entre les groupes Arcade-Manutahi et Le Roux-Le Goff est monté jusqu'à 30 secondes. Et le peloton lui n'a pas fourni plus d'efforts que ça pour essayer de reprendre les échappés. Puis c'est Laurent Le Goff qui a a accusé le coup physiquement et a laissé seul Eddy Le Roux partir à la poursuite des deux hommes de tête. Peine perdue pour le champion de Polynésie en titre, car Arcade et Manutahi se sont parfaitement entendus à l'avant de la course. Et dans le dernier tour Manutahi a été le premier à attaquer. A l'expérience, Arcade, qui s'est classé dans le Top 10 du triathlon au Xterra, a réussi à rester dans la roue de son compagnon d’échappée.



La victoire allait donc se jouer au sprint. Et à ce petit-jeu le Martiniquais a une nouvelle fois dominé le coureur Tahitien qu'il a devancé d'une demi-roue sur la ligne d'arrivée. Hervé Arcade s'est offert ainsi sa deuxième victoire de la saison après la Cyclo Malmezac en mars. Derrière les deux hommes de tête, à près de 30 secondes, Eddy Le Roux s'est offert la troisième place. Et Terii Teihotaata a pour sa part régné sur le sprint du peloton. Prochain rendez-vous sur la route pour les cyclistes, le 13 juin pour la troisième manche de la Coupe de Tahiti Nui.