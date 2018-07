Hermann Meuel, nouveau directeur de l’EGAT

PAPEETE, le 19 juillet 2018. La ministre du Tourisme et du Travail, Nicole Bouteau a présidé, mardi, la réunion du conseil d’administration de l’établissement de gestion et d’administration de Teva (EGAT).



Cette réunion a été l’occasion de présenter aux membres du conseil Hermann Meuel, nouveau directeur de l’établissement depuis le 2 juillet dernier, Yann Teagai ayant été appelé à d'autres responsabilités professionnelles. Au cours de cette réunion, les membres du conseil ont pris connaissance du suivi des recommandations de la Chambre territoriale des comptes dans le cadre du contrôle de gestion dont l'établissement a fait l'objet en 2017.



La direction du golf a présenté les mesures prises ainsi que celles qui restent à mettre en oeuvre. Il a été rappelé que les premières mesures ont consisté à recentrer les missions de l'établissement sur son cœur de métier, l'activité golfique, en confiant le site du Motu Ovini à Papeari au service du tourisme et les lots agricoles dont il avait la gestion à la Direction de l'agriculture.



Un rapport d’analyse transverse sur l’organisation de l’Établissement a également été soumis à la discussion des administrateurs du golf ainsi que sa feuille de route prévoyant la restauration des fondamentaux et la mise en œuvre d’orientations stratégiques.



Les membres du conseil d'administration ont encouragé l'établissement à contribuer au développement du golf en Polynésie, à encourager sa démocratisation notamment auprès de la jeunesse au travers des partenariats avec les communes et établissements scolaires de la zone, au travers de journées portes ouvertes. L'objectif est de préparer l'élite golfique de demain mais aussi de développer la fréquentation du golf tant par la clientèle polynésienne que touristique. La ministre du Tourisme a salué le travail accompli ces derniers mois par l'ancienne direction et ses équipes et a encouragé Hermann Meuel dans ses nouvelles fonctions.