Herenui Tuheiava sacrée Miss Tahiti 2022

Tahiti, le 25 juin 2022 – Herenui Tuheiava, la candidate n°6, a été élue Miss Tahiti 2022 vendredi peu avant minuit, au terme d’une soirée qui a mis en avant la culture polynésienne. Ses dauphines sont respectivement Taiamani Teiho et Tekua Hapairai Ellacott, tandis que Taianapa Pambrun remporte le titre de Miss Heiva. Notre nouvelle reine de beauté représentera donc la Polynésie à l’élection Miss France 2023, qui se déroulera en décembre.



Vendredi soir, la mairie de Papeete s’est transformée en salle du cinéma Bambou, emblématique des années 1950. C’est d’ailleurs le thème du cinéma qui a ouvert le bal de la soirée d’élection de Miss Tahiti 2022, avec un premier hommage à Anne Reri Chevalier, héroïne du film Tabu et The Hurricane dans les années 1930.



La soirée, présentée cette année encore par Hinarere Taputu, Miss Tahiti 2014 et première dauphine de Miss France 2015, et l’animateur Yves Edouard Malakai, mettait en effet à l’honneur quatre vahine polynésiennes iconiques ayant incarné la beauté ou sublimé la féminité en leur temps.



Dès la présentation des candidates, les préférences du public pour les numéros 6 et 7 se sont faites ressentir. Une tendance qui s’est confirmée lors du premier défilé en costume traditionnel. Sur le thème du Heiva, il était dédié à Madeleine Moua, qui a révolutionné le ‘ori Tahiti dans les années 1950. En more, tapa, pae’ore, mais aussi nacre et coquillages, les dix candidates étaient toutes sublimes dans leurs tenues végétales.



La tension est ensuite montée d’un cran lors du tant attendu passage en maillot de bain. En l’honneur de Teura Bauwens, première Miss Tahiti élue en 1960, les dix candidates ont parcouru l’estrade leur numéro à la main, vêtues de maillots de l’époque. Dans le public, l’ambiance était électrique.



Puis, c’est sur des ritournelles d’antan que s’est déroulé le troisième passage, en robes de soirée, dernière ligne droite pour accéder au podium. En hommage à la couturière Augustine Leou, créatrice des robes purotu et pomare, les prétendantes au titre se sont langoureusement présentées au public en tenues d’antan, avant d’exécuter quelques pas de danse.



Des résultats très serrés



La tâche n’a pas dû être facile pour les membres du jury, menés par Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019. Visiblement déstabilisés depuis le grand oral, ils sont finalement parvenus à se mettre d’accord, guidés par le soutien du public, dont les votes par SMS comptaient pour un quart de la note finale. C’est ainsi qu’ils ont d’abord décerné trois prix pour les costumes végétaux (le meilleur revenant à Taianapa Pambrun) et un coup de cœur à Hinanui Matehau.



Matahari Bousquet a ensuite donné le classement final, sous le regard ému de Tumateata Buisson, qui faisait ainsi ses derniers pas en tant que Miss Tahiti 2021. Le public a retenu son souffle et le comité insisté sur la difficulté cette année de départager les candidates…



C’est finalement Herenui Tuheiava, candidate n°6, qui est devenue la 60e Miss Tahiti, suivie de ses deux dauphines Taiamani Teiho, candidate n°8, et Tekua Hapairai Ellacott, candidate n°7. L’écharpe de Miss Heiva 2022 revient à Taianapa Pambrun, candidate n°3.