Hereiti Ung, nouvelle Miss Dragon

Tahiti, le 11 juin 2023 - Quatre ans après Heimiti Teng, Hereiti Ung a été élue la 51e Miss Dragon samedi soir à la mairie de Papeete.



Après quatre années d'absence à cause de la pandémie, l'élection de Miss Dragon a enfin pu reprendre. Une reprise pour le plus grand soulagement du comité organisateur, mais aussi de toute la communauté chinoise de Polynésie française qui voit dans cette élection le symbole du maintien et même le prolongement de la culture sino-polynésienne.



Après cette longue absence, le comité organisateur avait donc décidé de faire les choses en grand avec des écrans géants qui ornaient le fronton de la mairie de Papeete, plus de 150 tables dîneurs, toutes prises, pour regarder le show, et une présentation de grande qualité avec Damien et Sophie Guebel.



De très nombreux tableaux ont ainsi été présentés aux spectateurs, allant du traditionnel défilé en maillot, jusqu'au plus compliqué pour certaines, talent show. Sur le thème des héroïnes, se sont succédé sur scène des interprétations de Mulan, Jasmine ou encore Raya. Mais celle qui a su toucher les cœurs lors de cette séance de talent show, c'est Maimiti Iorss qui avait fait le choix, plutôt audacieux, de conter un texte sur les mamans : les héroïnes du quotidien. Une prestation très applaudie.



​Cap sur Miss Chinese International Sous les yeux de la Miss Dragon au règne le plus long (quatre ans), Heimiti Teng, les huit candidates au titre 2023 sont allées chercher de ressource en elles pour vaincre timidité, peur et angoisse de la scène et donner le meilleur d'elles-mêmes. Autour des tables, chaque camp était fortement défendu. Mentions spéciales à Stéphanie Temaiana Pang et Kim-Yen Chongue, deux candidates très soutenues par leurs familles et amis venus en nombre.



Après trois heures de show, mariant esprit traditionnel chinois et force marquisienne, le titre de 51e Miss Dragon a été décerné à Hereiti Ung. Kim-Yen Chongue prend l'écharpe de première dauphine, et Ranitea Monpas, celle de deuxième dauphine. Désormais la communauté chinoise a sa nouvelle miss, qui a jusqu'au mois de février de l'année prochaine pour se préparer au concours Miss Chinese International.

​Hereiti Ung “C'est un moment formidable” Vous venez d'être élue Miss Dragon, quel est votre premier sentiment ?

“Il va me falloir un petit peu de temps avant de réaliser que j'ai été élue Miss Dragon. Désormais, je vais passer un peu plus de temps avec ma grand-mère pour en apprendre davantage sur ma communauté chinoise. J'en apprends de jour en jour avec elle et c'est très important de faire perdurer la culture chinoise qui se perd de génération en génération.”



Votre grand-mère a joué un rôle dans cette élection ? C'est elle qui vous a porté. Qu'avez-vous envie de lui adresser comme message ?

“C'est elle qui a insisté pour que je participe à cette élection et je ne regrette absolument pas. Je tiens à la remercier et à remercier toute la famille. Je remercie toutes les personnes de loin ou de près qui m'ont soutenues. Je tiens à remercier le comité organisateur, la direction… Toutes les personnes que je ne connais pas. J'étais surprise d'avoir autant de soutiens venant de beaucoup de gens. C'est un moment formidable.”



Qu'est-ce qui a fait la différence ?

“Je ne m'attendais pas du tout à conquérir le titre [rires]. Je ne réalise pas encore. Il y a peut-être un peu de tout. L'oral, le talent show, les votes par SMS… Je ne sais pas.”



Il y a une grande étape désormais, c'est Miss Chinese international. Comment allez-vous aborder cette échéance ?

“Je vais me préparer petit à petit. Je vais essayer voir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut apprendre. On ne se présente pas comme cela à Miss Chinese. J'irai voir des personnes qui pourront m'aider à me préparer. C'est une grande élection avec toutes les représentantes de la communauté chinoise dans le monde. Et ce sera ma première fois en Chine.”

Heimiti Teng “Apporter mon expérience à la nouvelle miss” “C'est la fin d'un long règne de quatre ans. Le plus long règne jamais réalisé pour une Miss Dragon. Ce que je retiens de ces quatre années, c'est le partage. Les valeurs que j'ai voulu diffuser, c'est la famille, le respecte envers ses anciens, mais aussi le sport parce que cela fait partie de notre vie. Et puis mettre en avant la femme. Être une femme active dans cette société. Pendant ces quatre ans, j'ai eu l'opportunité de pouvoir montrer cela, même si je n'ai pas pu le faire à l'international. Je suis très contente de ce que j'ai réalisé et je suis également heureuse que l'élection ai repris afin de faire perdurer cet événement qui est juste magnifique. J'espère désormais pouvoir apporter mon expérience de quatre ans de règne auprès de la nouvelle miss pour pouvoir la préparer au mieux à Miss Chinese International. J'aimerais l'aider dans sa préparation parce que c'est un sacré challenge de représenter la communauté chinoise du fenua à une élection comme celle-là. Pour moi, ce sera peut-être une nouvelle aventure en tant que coach.”











