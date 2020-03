Herb Kawainui Kane, une vie à tout va’a

Herbert Kawainui Kane (21 juin 1928 - 8 mars 2011) a été élevé, dans sa prime jeunesse, dans la Waipi’o Valley et à Hilo, sur la côte est de Big Island. Personnage à la double culture, il vécut également dans le Wisconsin et, après avoir effectué son service militaire dans la Navy, il décida de suivre ses goûts qui le portaient vers l’art ; pour cela, il entra à l’école de l’Art Institute de Chicago et à l’université de cette même ville.

Après plusieurs années aux Etats-Unis (“sur le continent”), il revint à Hawaii pour s’installer au calme à South Kona sur Big Island. Là, très vite, il se mit au travail alors que les commandes affluaient, pour des illustrations d’ouvrages, des toiles, des publicités, des sculptures et bien entendu des textes, car Herb fut vite considéré dans son domaine comme un érudit.

L’une de ses fiertés fut de se voir confier la réalisation de sept timbres par l’administration postale des Etats-Unis, dont l’un pout fêter les 25 ans de l’Etat de Hawaii et un autre, tout aussi symbolique, pour commémorer les 50 ans de ce même Etat. Son aura, en termes de grands va’a, ne se limita pas aux seules postes américaines, puisque celles de la République des îles Marshall, des Etats Fédérés de Micronésie et même de la Polynésie française (en 1976) ont fait appel à ses services, ce dont il était très fier. Il fut aussi associé au design d’hôtels de Hawaii et plus largement de la région ainsi qu’à un centre culturel aux Fidji.



Initiateur de Hokulea



Mais la grande aventure d’Herb, à partir de ses travaux sur les va’a, fut de participer à la naissance de la célèbre pirogue double hawaiienne Hokulea dont il fut le premier capitaine en 1975. Deux ans auparavant, il avait été associé à la création de la Polynesian Voyaging Society.

Le prestige d’Herb Kane était alors si grand à Hawaii qu’il fut nommé “Living Treasure of Hawaii” en 1984 pour l’ensemble de son œuvre et pour sa place au sein du renouveau culturel hawaiien. A partir de ce moment là, Herb accumula les reconnaissances et les titres prestigieux : il fit partie des seize “champions” (Po’okela) désignés en 1987 pour l’année de la Hawaiian Celebration. Il travailla de 88 à 92 au Native Hawaiian Culture and Arts Programm (rattaché au Bishop Museum).

On lui doit plusieurs ouvrages, dont “Voyage : The Discovery of Hawaii” (1976), “Pele, Goddess of Volcanoes” (1978), “Voyagers” (1991), également produit en DVD, et “Ancient Hawaii” (1997).

La Hawaii Book Publishers Association lui décerna un prix pour son travail en 2002 et il fut reçut comme doctor honoris causa par l’école de l’Art Institute de Chicago en 2008.



Exposé à l’Outrigger Reef



Parmi ses travaux dans le monde du tourisme, soulignons sa collaboration avec les hôtels Outrigger qui possèdent dans le hall d’entrée de l’Outrigger Reef, à Waikiki, l’une des plus somptueuses collections de toiles d’Herb Kawainui Kane, dix-huit peintures représentant des grands va’a du vaste triangle polynésien et même de la Micronésie. C’est grâce au personnel de cet hôtel que nous avons pu réaliser la majorité des photos illustrant cet article en forme d’hommage à un homme qui consacra sa vie à la culture polynésienne...