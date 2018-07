Heiva : les artisans ont leur village à To'ata

Le village Heiva i Tahiti a été inauguré mercredi après-midi sur la place To’ata. Pour cette quatrième édition, des personnalités du Pays tels que le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, ainsi que les partenaires et les sponsors étaient présents.L'inauguration a été confiée à la troupe Tamariki Poerani, grand lauréat du Heiva i Tahiti 2017. Le village Heiva i Tahiti met en valeur le travail des artisans polynésiens. Le thème cette année est "Tiurai tau matamua".Le public pourra y découvrir le savoir-faire des exposants dans différentes catégories : textile, bijouterie et artisanat. En partenariat avec Te Fare Tauhiti Nui, ce village a été pensé pour permettre aux spectateurs du Heiva de pouvoir rencontrer nos artisans avant les soirées.Cette année, le village des artisans sera ouvert de 9 heures à 22 heures et au même moment que les soirées du Heiva, soit 11 jours. En outre, une partie des animations a été confiée aux artisans qui proposent des démonstrations tout au long de la journée.D'autres animations et jeux sont prévus durant les 11 jours dont un concours du plus beau stand. Le public est invité à y participer pour gagner des lots offerts par les partenaires de la CCISM et les artisans !Plus d'infos sur la page Facebook Village Heiva i Tahiti et sur le site de la CCISM