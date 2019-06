Heiva i Tahiti : dernière ligne droite pour les groupes

"Ce sera l'occasion également pour eux de nous apporter des éclaircissements sur l'authenticité de leur thèmes, et si les costumiers sont présents, ils nous expliquent le choix des couleurs et des matières. C'est vraiment une discussion entre eux et nous"

"Une étude linguistique a été faite en amont par Mirose Paia et sa petite équipe"

Plus que deux semaines et demie avant le début des concours de chants et danses de ce 138e Heiva i Tahiti. Cette année, 28 groupes se retrouveront sur la nouvelle scène de To'atā, dont 15 en chant et 13 en danse. À l'approche du jour J, les auditions entre les chefs de groupe, les auteurs, les costumiers et les membres du jury démarrent lundi.Durant une demi-heure, les artistes présenteront, à nouveau, leurs thèmes et leurs choix artistiques., indique Jean-Marie Biret, vice-président du jury.Bien sûr, les thèmes de chaque groupe sont déjà connus des membres du jury.Pour cette nouvelle édition, le jury est composé de neuf membres. Il est présidé par Myrna Tuporo, plus connue sous le nom de "Māmā Iopa", artiste hors-pair dans le domaine des chants traditionnels. Elle sera entourée de deux autres artistes en chant, Pierrot Faraire et Edwin Teheiura. En danse, les groupes seront jugés par Jean-Marie Biret, vice-président du jury, Vaihere Cadousteau-Pohue, Olivier Lenoir et Victor Teriitahi. Pour les orchestres, Poehei Temaiana définira les meilleurs, et enfin pour l'écriture, Mirose Paia apportera son expérience.Les auditions marquent aussi le lancement des répétitions générales. Une ultime séquence pour les groupes, pour prendre leurs marques et peaufiner les derniers détails. Les techniciens seront aussi présents pour régler les derniers "sound-check". Une heure est donnée par groupe de danse et 30 minutes par groupe de chant.La première soirée de concours se fera le jeudi 4 juillet, avec au programme la cérémonie d'ouverture du Rāhiri, suivie de la prestation de Te Pare o Tahiti Aea (Tārava Tahiti), Hura Mai (Hura Ava Tau), Tamari'i Teahupo'o (Tārava Tahiti) et Tamari'i Mataiea (Hura Tau).Des soirées de concours que vous retrouverez tous les jours dans vos journaux gratuits Tahiti Infos et sur notre site internet. Cette année, des portraits vidéos de chaque groupe seront diffusés sur notre site internet , le jour de leur passage à To'atā.