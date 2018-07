Heiva i Tahiti : "Te ao uri nō te-ara-hiti" nous donnera sa vision du Mātāari'i

Vaihei Paepaetaata

Auteure de "Te Ao uri no-te-ara-hiti"



"Après le Heiva, nous avons d'autres projets avec ces jeunes d'Outumaoro"



" En 2016, avec des personnes de Tautira, nous avions emmené la légende de Vaitoto sur To'atā, et on devait continuer cette année. Mais, suite à l'appel des jeunes d'Outumaoro, nous avons rencontré tāvana Tumahai qui nous a demandés de mettre en valeur aussi les jeunes d'Outumaoro, parce que si on parle de Vaitoto, ce serait injuste pour cette jeunesse. Nous avons donc choisi le thème "Mātāari'i : te mata 'aru'aru o te aru", surtout que nous sommes en accord avec l'inscription du marae de Taputapuātea, au patrimoine mondial de l'Unesco. Et nous avons fait comprendre au maire de Punaauia qu'auparavant, il n'y avait pas de frontières et nous ne faisions qu'un. Il y avait juste des aati avec un oiseau comme totem pour chacun. Tāvana Tumahai nous a donc soutenus. Après le Heiva, nous avons d'autres projets avec ces jeunes d'Outumaoro. Nous envisageons de nous rendre à Huahine ou dans les îles de Pacifique, pour rencontrer les communautés du Te Ao Uri et du Te Ao Tea. "