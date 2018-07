Heiva i Tahiti : "Tamarii Rapa nō Tahiti" racontera l'histoire du fort de Tevaitau

PAPEETE, le 11 juillet 2018 - Inscrit dans la catégorie "Tārava Tuha'a Pae", la troupe participera pour la 6ème fois au Heiva i Tahiti. Cette année, "Tamarii Rapa nō Tahiti" nous parlera de la légende du fort de Tevaitau, un lieu important dans l'histoire de cette île de l'archipel des Australes.



La troupe sera composée de plus de 60 chanteurs, et elle participera pour la 6ème année consécutive au Heiva i Tahiti.



Cette année, " Tamarii Rapa nō Tahiti " a choisi de développer la légende d'un des forts de Rapa, celui de Tevaitau, " un lieu où apparait tout le temps un arc-en-ciel ", explique Maurice Tamata, président de l'association "Tamarii Rapa nō Tahiti" . Et de poursuivre : " Les personnes qui habitaient à cet endroit ont décidé d'attraper cet arc-en-ciel pour qu'il reste éternellement avec eux. Ils ont donc pris les 'āretu, ce sont des herbes que les Rapa utilisaient pour faire leur moquette, mais en vain. Ils étaient tristes parce qu'ils voulaient conserver cet arc-en-ciel et en faire leur Dieu. "



Un thème qu'ils tenteront de développer dans les différents chants qu'ils présenteront vendredi soir à To'atā. À noter également que le tārava de Rapa est assez exceptionnel, avec des sonorités bien spéciales. " Les hommes jouent un rôle important dans nos tārava et il faut avoir une voix qui part facilement dans les aigües ", précise Maurice Tamata.



L'an dernier, la troupe a remporté le 2ème prix en " Tārava Tuha'a Pae ", après avoir décroché le 1er prix durant quatre ans.