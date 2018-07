Heiva i Tahiti : Tamarii Mahina vantera les mérites de Tehohotauniua

PAPEETE, le 5 juillet 2018 - Inscrit en catégorie Tārava Raromata'i, le groupe de chant Tamarii Mahina racontera la suite de l'histoire de Tehohotauniua, après le départ de son amoureux Rūanu'u. Dans sa prestation, la troupe vantera les mérites de cette ancienne cheffe de la vallée de Tuauru, à Mahina.



Tamarii Mahina participera pour la 4ème année consécutive au Heiva i Tahiti, dans la catégorie Tārava Raromata'i.



Cette année, la troupe a décidé de raconter la suite de la légende qu'ils ont porté sur To'atā, l'an dernier. Une histoire qui parlait de l'amour entre Tehohotauniua, une reine de Mahina, et Rūanu'u. Une histoire d'amour qui a mal fini puisque Rūanu'u a été chassé de Mahina. " Suite au départ de son bien-aimé, Rūanu'u, Tehoho Vahine vivra sur Mahina, dans la vallée de Tuauru, et elle sera nommée chef de ces lieux ", raconte Moeata Arai.



" Quand les 'aito des autres districts vont entendre que le chef à Mahina est une femme, eh bien, ils seront tellement jaloux, qu'ils vont se réunir pour tuer Tehoho Vahine. Tehoho Vahine a entendu parler de ce qui se préparait, elle a donc rassemblé la population pour bien préparer sa défense. Elle est allée couper tous les troncs de fē'i, pour faire des bonhommes et qu'elle a mis sur la montagne. À l'arrivée des autres chefs, ils ont pris peur, parce qu'ils pensaient qu'il y avait du monde. Ils se sont donc enfuis ", poursuit-elle.



Avec ses 80 chanteurs, Tamarii Mahina espère séduire les membres du jury grâce aux différentes mélodies de leurs chants. Et pour faire ressortir leur thème, la troupe a décidé de mettre en valeur le " fē'i " dans leur tenue : " Elle sera en marron et en orange. Et vous retrouverez sur notre couronne un peu de peau du fē'i ", dévoile Moeata Arai.



L'ingéniosité de Tehohotauniua pour sauver sa vallée sera donc au cœur des chants de ce groupe qui nous vient de Mahina.



Une prestation à découvrir vendredi soir, sur la scène de To'atā.