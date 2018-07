Heiva i Tahiti : Ori i Tahiti fait honneur au reo mā'ohi

Le premier est adressé aux parents qui n'enseignent pas la langue à leurs enfants pour plusieurs raisons. " Nous sommes là pour appeler ces parents à réapprendre à leurs enfants à écouter la terre, à reconnaitre les plantes, à reconnaitre les étoiles, le ciel, la mer, il ne s'agit pas d'être un savant. Par exemple, lorsque vous vous promenez avec vos enfants et que vous voyez des plantes, vous pouvez leur dire : "E 'autī terā", "e tīpaniē terā", et si c'est un fruit : "e 'ī'ītā". Rien que ces petits mots, dès le plus jeune âge, l'enfant va retenir et en grandissant ce ne seront pas des mots étrangers. "



Puis, la troupe représentera la nouvelle génération à un " ruhiruhiā " (personne âgée). Cette partie se découpera en deux tableaux. La troupe mettra tout d'abord en avant " ce "ruhiruhiā" qui a plein de connaissances et qui s'est tu aujourd'hui. Et la nouvelle génération a été privée de ce savoir. C'est la raison pour laquelle, elle ne réagit pas vite et ne prend pas vite conscience. C'est un appel en fait aux "ruhiruhiā" de continuer à transmettre leur savoir ". La deuxième partie de ce tableau s'adressera à cette nouvelle génération. " C'est à eux aussi à aller chercher les connaissances auprès de nos anciens. "



Le chef de la troupe a choisi de représenter une jeunesse malade, et perdue sans sa langue. " Elle ne se reconnait plus en tant que Mā'ohi sur sa propre terre. Cette génération a besoin d'être soignée, d'où le "'ūmete" et le "penu". Cette transmission signifie qu'il faut réapprendre à cette jeunesse à écouter la terre. Souvent, on dit que face à la terre, on se pose beaucoup de questions. Mais c'est aussi dans la terre que l'on trouve des solutions. La terre n'est pas seulement un endroit où l'on peut construire sa maison, mais elle nous nourrit et nous soigne aussi. "



Le prochain tableau parle des racines. " C'est un autre constat de l'état actuel de la génération face à cette langue qui reste silencieuse et qui continue d'exister tant bien que mal, alors que cette génération lui tourne le dos. "



Ori i Tahiti terminera son spectacle sur une note d'espoir, " en essayant de revaloriser le Mā'ohi d'aujourd'hui ". " Le Mā'ohi d'aujourd'hui n'est pas étranger. C'est une graine qui est en chacun d'entre nous et qui attend d'éclore ", assure Teraurii Piritua. " On se reconnait à travers le tatouage, les chants… Mais qu'est-ce qu'il restera à un peuple demain pour qu'on le reconnaisse en tant que peuple ? Eh bien, c'est sa langue. Là, on essaye d'encourager, on donne de l'espoir. Il ne faut pas avoir honte d'être Mā'ohi. La solution est en chacun d'entre nous ", poursuit le chef de la troupe Ori i Tahiti.



Les 160 artistes de la troupe vous présenteront " Te Mā'ohi 'ē " jeudi soir sur la scène de To'atā, dans la catégorie Hura Tau.