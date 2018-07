Heiva i Rimatara : les gagnants seront connus ce jeudi soir

RIMATARA, le 25 juillet 2018 - La remise des prix pour tous les concours du Heiva i Rimatara se fera ce jeudi soir, à la place Raupoa. Ce grand événement rassemble, chaque année, les habitants des trois villages de l'île. Durant tout le mois de juillet, plusieurs concours étaient mis en place, que ce soit dans l'artisanat, les tū'aro mā'ohi, les chants et les danses.



Les festivités ont démarré le 9 juillet, et elles se termineront ce week-end. Durant trois semaines, les habitants de l'île se sont retrouvés pour fêter dignement la culture, sur le site de Raupoa.



Au programme, pendant les deux premières semaines, des concours pour les artisans et les athlètes des tū'aro mā'ohi.



Cette semaine, les chants et les danses ont pris le relai. La dernière soirée de concours s'est tenue mardi soir, avec les prestations de danse des trois villages.



Pour finir ce heiva en beauté, une remise des prix pour toutes les activités se fera ce jeudi soir. Un moment tant attendu par l'ensemble des participants. Une fois cette étape terminée, place à la prestation des lauréats en chants et en danses.



La journée de vendredi sera dédiée au " Tapitipitira'a ", un rituel propre à l'île de Rimatara, où chaque famille apportera une contribution financière aux groupes de danse, afin que ceux-ci puissent mieux récompenser leurs éléments.