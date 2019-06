Heiva Rima'i du 21 juin au 14 juillet à Mamao

PAPEETE, le 12 juin 2019. Le 31e Heiva Rima’i, organisé par le Comité des artisans « Tahiti i te rima rau » présidé par Nathalie Teariki, aura lieu du 21 juin au 14 juillet au Parc Expo de Mama’o.



Plus d’une centaine d’artisans traditionnels feront le déplacement pour le 31e Heiva Rima’i afin de présenter l’artisanat propre à leurs îles respectives. Ce Heiva Rima'i, qui aura lieu du 21 juin au 14 juillet, aura pour thème la couronne de maire parfumée « Hei maire noanoa ».



Le comité Tahiti i te rima rau organisera des concours pour les artisans tout au long du salon : confection de tenues de danse pour enfant en fibre ou en pandanus, bâtis de tifaifai une place, taies d’oreillers, nappes et serviettes de table, mais également des confections de gros colliers de départ, de sacs en coquillage, de couronnes pour chapeau, ainsi que des concours de sculpture sur bois ou os et de couture. La remise des prix des concours aura lieu le vendredi 12 juillet à 10h30.



Des journées culturelles, avec des ateliers d’apprentissage dans tous les domaines de l’artisanat traditionnel ou de la culture, des dégustations culinaires, des massages... sont aussi prévues. Le Heiva Rima'i sera ouvert de 9h à 17h30.